Lizbeth Rodríguez revela impactante noticia que recibió en el Día de San Valentín.

¡Felicidades YouTube! @youtube nace cuando los creadores: @chad_hurley, Jawed Karim y Steve Chen trabajaban en la empresa PayPal, los primeros como ingenieros y Steve como diseñador; hartos del engorroso proceso de pasar sus archivos a un CD, como resultado idearon una red con la que podrían compartirse clips sólo cargándolos en el sitio, mismos que podían ser calificados por los usuarios a base de estrellas. El dominio fue adquirido en febrero de 2005 y para diciembre de ese mismo año, sus páginas ya eran visitadas 50 millones de veces al día. Como DATO CURIOSO: Si una persona quisiera ver completos los videos que se suben por minuto a YouTube, tardaría 65 años. El sitio es actualmente la plataforma de video más influyente de Internet. ¿Cuál es el contenido que más buscas en YouTube? . . . . #youtube #congratulations #happyday #chadhurley #jawedkarim #stevechen #music #videos #15years #youtubers #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Feb 15, 2020 at 5:00pm PST