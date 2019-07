Lizbeth Rodríguez quiere superar a Yanet García en Instagram y se desnuda

Lizbeth Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más odiadas y más amadas de todo México, pues ha expuesto las fallidas relaciones amorosas de muchas parejas en todo el país, siendo su programa uno de los más vistos en internet.

En ese sentido, Lizbeth Rodríguez es reconocida, no solo en México donde elabora su programa, sino también en todo el mundo, pues “Exponiendo Infieles” es contenido que ven personas de toda Latinoamérica y hasta de Europa.

Es por ello que su comunidad de fans va subiendo poco a poco, teniendo hoy en día 8.9 millones de seguidores en Instagram, casi a punto de llegar a los 9 millones, pisándole los talones a la chica del clima Yanet García, quien cuenta con casi 11 millones de seguidores.

Y es que las dos chicas son muy sensuales, y nos lo demuestran regularmente en las fotografías que publican día a día en su Instagram.

Sin embargo, este 13 de julio, Lizbeth Rodríguez quiso celebrar que está por llegar a los 9 millones de seguidores en Instagram subiendo un video desnuda en su cama a través de sus historias de Instagram, como regalo para los internautas.

Lizbeth Rodriguez quiere superar a Yanet Garcia en Instagram y se desnuda

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

“Amigos muchísimas gracias, hoy me siento un poquito mal de salud así que disculpen las fachas, pero eso no significa que no esté muy contenta, que no esté muy agradecida, los quiero muchísimo” agradeció a sus seguidores.

En el video se ve a la conductora estar acostada en su cama, sin ropa, mostrando su busto, y tapando sus “nipples” con su sabana, además luce sin maquillaje, es decir al natural.

Lizbeth Rodriguez quiere superar a Yanet Garcia en Instagram y se desnuda

Lamentablemente para los fanáticos de la conductora, su corazón está ocupado, y de hecho mantiene una relación estable desde hace algún tiempo, por lo que no está disponible.

Te puede interesar: ¡Bombazo! INMORTALIZAN a “La Chica de Badabum” en una canción (VIDEO)

Lizbeth Rodríguez complementó la felicitación con una fotografía posteada donde aparece con amigos, y con caras de absoluta felicidad por enterarse de la noticia de sus casi 9 millones de seguidores.