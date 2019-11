Lizbeth Rodríguez protagoniza pelea con otro famoso de YOUTUBE

Así como sucede con los artistas de la televisión, las controversias y peleas entre youtubers e influencers también están a la orden del día, tal y como la que está ocurriendo entre la conductora de ‘Exponiendo Infieles’, Lizbeth Rodríguez con Dross.

Esta no sería la primera ocasión en que Lizbeth Rodríguez se mete en problemas con otro youtuber, no olvidemos el quemón que le dio a Luisito Comunica, provocando que terminara con su novia por no saber cerrar su tremenda bocota en un tema que no era de su incumbencia.

Ahora, la polémica con Dross comenzó cuando Lizbeth Rodríguez señaló al escritor de ‘Luna de Plutón’ de haberse colgado de la fama de la casa productora Badabun para monetizar sus videos.

Lizbeth Rodríguez protagoniza pelea con otro famoso de YOUTUBE

Lizbeth Rodríguez tomo está acción a través de su cuenta oficial de Instagram donde por medio de sus historias etiquetó a Dross para hacerle saber su opinión:

“Hola amigos! Ustedes son pareja??? Les ofrezco 500 pesos para que dejen de intentar monetizar en nombre de Badabun”.

Lizbeth Rodríguez protagoniza pelea con otro famoso de YOUTUBE

LIZBETH RODRÍGUEZ ES COMPARADA CON UN ANIMAL

Sin embargo, el youtuber y escritor Dross Rotzank, no se quedó con los brazos cruzados y decidió lanzar una declaración muy directa a la conductora Lizbeth Rodríguez, dejando en claro lo que piensa sobre ella.

Muy al estilo del venezolano, decidió grabar un video donde aparecen sus mascotas, un par de peces que mantiene en la pecera de su habitación; no obstante, Dross recurrió a estos animalitos para burlarse de Lizbeth Rodríguez.

El youtuber comenzó a narrar que uno de sus peces es incapacitado debido a que sufrió un golpe en la cabeza, lo que le provocó tener retraso mental, razón por lo que decidió llamarlo igual que la conductora de Badabun:

“Tiene un leve retraso, por lo tanto mientras le dure se va a llamar Lizbeth Rodríguez”.

Pese a la pesada referencia, los seguidores del youtuber Dross apoyaron su acción y lo felicitaron en redes por burlarse de esa forma tan cruel de Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez protagoniza pelea con otro famoso de YOUTUBE

QUIZÁ TE INTERESE: Lizbeth Rodríguez presume su relación con otra mujer en YOUTUBE

Únete a nosotros en Instagram