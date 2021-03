Lizbeth Rodríguez presume sus pasos de baile al estilo de Shakira

Lizbeth Rodríguez, la ex “Chica Badabun” continúa causando furor, pues desde hace varios días se ha mantenido activa en su perfil de Instagram compartiendo las actividades que hace en sus tiempos libres y ahora se lució como Shakira.

Y es que, cuando la celebridad de Internet no realiza algún video para su canal de YouTube, disfruta entretenerse con algunas de sus amistades, pero ¿qué fue lo que cautivó a los usuarios? En La Verdad Noticias te damos los detalles.

La famosa youtuber Lizbeth Rodríguez, recurrió a su popularidad para entretener a sus más de 11.5 millones de seguidores y demostró una de sus habilidades, pues lució unos atrevidos pasos de baile al estilo de la cantante colombiana Shakira.

Lizbeth Rodríguez cautiva con sus movimientos

La celebridad de Internet sorprendió a los internautas con sus pasos de baile y qué decir de sus movimientos de cadera al estilo de la famosa, quien es una de las artistas favoritas, pues además de su talento es una experta en el baile.

A través de su perfil social, la ex "Chica Badabun" reveló a sus fieles seguidores que está tomando clases de baile y confesó que no hay peor lucha que la que no se hace y aseguró que algún día podrá moverse como su maestro, lo que causó diversos comentarios de los usuarios.

La ex conductora de "Exponiendo infieles" recurrió a su cuenta oficial de Instagram para demostrar cómo le ha ido en sus clases, pues la celebridad de las redes sociales recibió halagadores mensajes y los internautas aseguraron que bailó mejor.

Aunque otros usuarios no dudaron en criticar a Lizbeth Rodríguez y se burlaron por la forma que bailó al estilo de la cantante Shakira, incluso algunos comentaron que ella no sabe bailar y que solo comparte aquellos videos para llamar la atención.

¿Te gustó el video que compartió la youtuber? Déjanos tus comentarios.

