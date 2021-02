Lizbeth Rodríguez presume su belleza desde un yate

Lizbeth Rodríguez saltó a la fama tras haber estado en Badabun y desde entonces su popularidad creció, aunque luego de ser la conductora de "Exponiendo infieles", decidió abandonar el proyecto, por lo que ahora se dedica a hacer contenido en su canal.

En La Verdad Noticias te hemos compartido más detalles de la influencer, pero ahora te compartimos lo que hizo en un yate, pues la celebridad de Internet dejó al descubierto su hermosa figura, que dejó cautivados a más de uno por el atrevido look que llevaba puesto.

No es ningún secreto que Lizbeth Rodríguez de 26 años de edad, se ha sometido a varias cirugías estéticas para mejorar su físico y debido al cambio no ha perdido la ocasión para presumir cómo luce ahora su cuerpo, razón por la cual presumió unas nuevas fotografías.

Lizbeth Rodríguez enamora con sus encantos a los fans de Instagram

Lizbeth Rodríguez luce un coqueto look playero

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer optó por consentir a sus más de 11.5 millones de seguidores con unas fotografías para dejar en claro que le fascina enseñar su bella figura. La presentadora usó un coqueto bikini que dejó en shock a los usuarios.

"Qué hermosa estás". Comentó un usuario.

La youtuber decidió disfrutar de un maravilloso fin de semana acompañada de su hijo y de su galán, pero lo que más disfrutaron los usuarios es que pudieron apreciar la belleza de Rodríguez, quien luce hermosa, pues así lo han mencionado sus seguidores.

No cabe duda que "La ex Chica Badabun" sabe cómo subir la temperatura de las redes sociales, últimamente ha dejado con la boca abierta a más de uno al compartir varias sesiones de fotos usando un look muy atrevido que ha dejado muy enamorados a los usuarios.

Y es que, además de presumir su outfit de playa, Lizbeth Rodríguez aprovechó de sus vacaciones para visitar a una amiga, pues en una de sus publicaciones en su perfil social, presumió el encuentro que tuvo con la conductora peruana Laura Bozzo.

¿Te gusta el estilo de la influencer?

