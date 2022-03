Lizbeth Rodríguez intenta defender a Yuya y termina atacando a Kimberly Loaiza

Todo parece indicar que la enemistad entre "La chica Badabun" y JukiLop no acabará pronto.

Más de un cibernauta asegura que Lizbeth Rodríguez volvió a arremeter contra Kimberly Loaiza al recordar la infidelidad de JD Pantoja en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter para defender a Yuya de las duras críticas que recibió en redes sociales.

“Ahhh, pero no estuviera perdonando cuernos a diestra y siniestra, porque diosa. No estuviera solapando pedófilos, porque santa. No estuviera dejándose embarazar para tenerla bien amarrada, porque ¡ayyy el amor! ¿Ya ven cómo sí están bien pend*jos?”, respondió la youtuber junto a un tweet que recordaba las últimas críticas que han lanzado contra Yuya.

La ex conductora de Exponiendo Infieles intentó defender a Yuya y terminó atacando a "La lindura mayor", o al menos eso dicen algunos cibernautas.

Cabe destacar que aunque el mensaje fue escrito con el fin de defender a la madre de Mar de aquellos que la critican por andar con Siddhartha, quien es 16 años más grande que ella, varios cibernautas aseguraron que “La chica Badabun” aprovechó la ocasión para tirar indirectas a la esposa de JD Pantoja, lo cual causó indignación en el fandom Juki.

Pide que la dejen de relacionar con JukiLop

La youtuber tijuanense dejó en claro que sus polémicos mensajes no iban dirigidos a JukiLop y pidió que ya no la relacionen con ellos.

Ante dicha situación, la originaria de Tijuana, Baja California compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para asegurar que sus previas declaraciones no iban con dedicatoria a “La lindura mayor”. Incluso, pidió que no la sigan relacionando con ella, pues considera que la infidelidad es universal y que tampoco es agradable que le recuerden el pasado.

“Si realmente son sus fans, dejen de recordarle los cuernos porfa, ella lucha por su amor, y yo por combatir la infidelidad, nada tiene que ver una cosa con la otra. La infidelidad no es igual a Kim, ya no relaciones mi trabajo con ella”, escribió "La Chica Badabun".

¿Qué pasó entre Lizbeth Rodríguez y Kimberly Loaiza?

La disputa de los youtubers terminó con la filtración de un video íntimo de JD Pantoja en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lizbeth Rodríguez protagonizó una rivalidad con Kimberly Loaiza y JD Pantoja a mediados del 2020, misma que dejó al descubierto una infidelidad por parte del influencer mazatleco, quien también vio violada su intimidad al serle filtrado un par de vídeos íntimos, uno de ellos con otra mujer.

