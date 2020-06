Lizbeth Rodríguez harta de que le digan caballo, se somete a cirugía dental

Si algo le ha molestado a Lizbeth Rodríguez a lo largo de los años es que se burlen de su gran dentadura, pues en muchas ocasiones los haters la han comparado con un caballo. Pero ello ha quedado en el pasado, por que ahora la conductora luce una sonrisa recién operada.

Fue la empresa que le realizó la cirugía a la famosa, la que publicó un pequeño video con el testimonio de la youtuber, sobre lo satisfecha que está al haber tomado la decisión de operarse la dentadura.

“El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona. Ahora que lo pienso no sé por qué no me atrevía a hacerlo antes” dijo.