Lizbeth Rodríguez hace extrañas declaraciones sobre el esperma en Instagram.

Se feliz siendo tú mismo!!! Si finges para estar con una persona o un grupo de amigos, seguramente nunca vas a lograr ser realmente feliz!! Si tú no te quieres; nadie más lo va a hacer... Ámate ! Eres único! Eres el esperma ganador!!! Nunca lo olvides ������

A post shared by Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) on Apr 14, 2020 at 1:23pm PDT