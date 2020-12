Lizbeth Rodríguez habla del PACK de Kimberly Loaiza, pareja de JD Pantoja/Foto: El Diario NY y La República

Hace unos días el nuevo Team Fénix, conformado por los youtubers Kimberly Loaiza, Juan De Dios Pantoja, Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Danny Alfaro, decidieron crear polémica con el video de su Roast Yourself Challenge. Donde los jóvenes atacaron a Lizbeth Rodríguez y al CEO del canal de Youtube Badabun.

Ante estos hechos, Lizbeth publicó en su cuenta de Twitter el mensaje “¿Tienes hambre?”, lo que hizo enojar a Juan de Dios Pantoja, y rápidamente le contestó: “Cero hambre, nos va mejor que a todo su team junto. Hambrientos los canales muertos”.

Ademas, el mismo esposo de Kimberly Loaiza comenzó a especular que Rodriguez filtraría el pack (fotos íntimas) de la “Lindura Mayor”, en venganza por el polémico video musical que realizó el Team Fénix.

“Por ahí escuché que Lizbeth estuvo contando que tenía unas fotos privadas de Kim (fotos que me mandaba) ya saben que los malditos Badadogs estuvieron metidos en mi cel, pero responsables será Lizbeth Rodriguez y los badaArdidos si sale algo”, dijo el cantante de 25 años.

Por ahí escuché que LIZBETH estuvo contando que tenía unas fotos privadas de Kim (fotos que me mandaba) ya saben que los malditos BADADOGS estuvieron metidos en mi cel, PEROOOOOOO responsables será Lizbeth Rodriguez y los badaArdidos si sale algo. — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) December 17, 2020

Rápidamente los fans de Kim Loaiza decidieron crear una campaña de apoyo a la youtuber y cantante en las redes sociales. Donde pidieron que en caso de que se filtraran las fotos sexuales de Kimberly, no fueran difundidas.

¿Lizbeth Rodriguez publicara el pack de Kimberly Loaiza?

Finalmente, después de varios días de especulaciones, la conductora de “Exponiendo Infieles” decidió responder a la polémica generada por JD Pantoja y sus compañeros de Youtube.

En un video de su cuenta de Tik Tok, Lizbeth de 26 años declaró que ella no estaba enterada de toda la controversia y que no cuenta con las supuestas fotos íntimas de Loaiza.

Lizbeth Rodríguez aseguró en su video de Tik Tok que no tiene las supuestas fotos de Kimberly. También pidió a sus seguidores dejar de molestarla con esta polémica/Foto: Tik Tok

“Para la tranquilidad de todos ustedes les informo que yo no tengo nada en mi poder y la verdad me interesaría como ya dejar ese tipo de acusaciones de lado, no veo el objeto, no veo esa manera equívoca de intentar llamar mi atención, pero pues pueden estar tranquilos amigos…”, confesó.

Hasta el momento, ni Juan de Dios ni Kimberly han opinado sobre las declaraciones de Lizbeth. ¿Crees que Kimberly Loaiza está en peligro de ser expuesta en las redes sociales? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

