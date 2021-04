Lizbeth Rodríguez escandaliza Televisa tras revelar infidelidad de conductor de Hoy

Lizbeth Rodríguez recuerda cuando el conductor Raúl Araiza aún tenía una relación con María Amelia Aguilar por lo que con cuidado y tratando de no dejarlo mal revisó el celular pero encontró varias cosas que a su ahora expareja no le gustó nada.

Hay que destacar que Lizbeth Rodríguez es una de las mujeres más amadas y odiadas de internet debido a su programa “Exponiendo Infieles” en donde por cierta cantidad de dinero revisa los celulares de la parejas para demostrar que tan fieles o infieles son.

Lizbeth Rodríguez expone una infidelidad en Hoy

Tal parece que de esta práctica nadie se ha salvado, una de las víctimas más famosas de la youtuber fue el apuesto Raúl Araiza, quien es uno de los destacados conductores del programa Hoy.

El conductor de Hoy fue expuesto por Lizbeth Rodríguez, quien en entrevista con Mara Patricia Castañeda recordó el show que se hizo la vez que le revisó el celular en el foro donde se graba el matutino que conduce.

Tal parece que en aquella ocasión, Lizbeth recuerda que Raúl aún tenía una relación con María Amelia Aguilar por lo que con cuidado y tratando de no dejarlo mal revisó el celular pero encontró varias cosas que a su ahora expareja no le gustó nada.

La youtuber asegura que si bien no encontró nada comprometedor, si hubo muchos mensajes a mujeres a quienes les hablaba de bonita, hermosa y todo ese tipo de diminutivos.

Pero eso no es todo, pues tras la búsqueda de Lizbeth, ella muy apenada quiso tratar de ayudar a Raúl Araiza pero este ya no se lo permitió y le dijo que no había problema pero sí notó cierta molestia, mira el video a partir del minuto 45:52.

