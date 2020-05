Lizbeth Rodríguez de nuevo en contra de Juan De Dios Pantoja "Estás actuando"

Como la causante del escándalo que desató la ruptura entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, la youtuber Lizbeth Rodríguez arremetió nuevamente en contra de Pantoja por la canción que lanzó hace unos días.

El youtuber sinaloense, estrenó su sencillo Error, donde habla de muchas cosas sobre su reciente fracaso amoroso: “He fallado tengo que admitirlo, he lastimado a los que me han querido, sé que me equivoqué” se escucha en una estrofa de la canción.

En el video, el influencer cantó sobre su pasado e incluso posó llorando junto a una pared llena de fotografías de su hija Kima y su ex pareja Kimberly Loaiza, pero esto no fue suficiente para que Lizbeth creyera en sus palabras de arrepentimiento y de inmediato lo atacó.

Lizbeth Rodríguez da consejos de actuación a Pantoja

No solo la youtuber ha hablado del nuevo video del influencer, miles de cibernautas se proclamaron en contra de la estrategia de marketing de Pantoja, alegando que es muy bajo lucrar con su familia de esa forma.

Por su parte, la conductora de “Exponiendo infieles” escribió varios tweets que hacían clara referencia a él y a la canción.

“Clases de actuación fáciles para ti en 5 minutos! Si quieres ‘intentar llorar’: -No parpadees (a ver si te salen lágrimas) - Ve directo a la luz por tiempo prolongado -Pícate los ojos”.

Más adelante compartió un meme de "Cositas" con la frase "hoy haremos un origami con tu papel de víctima", haciendo referencia a la manera en que Juan de Dios Pantoja ha enfrentado su ruptura con Kimberly Loaiza.

En un último mensaje, la ex chica Badabum escribió: “Por si tenían dudas de cómo es un hombre tóxico”.