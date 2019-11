Lizbeth Rodríguez confiesa extrañar a Tavo Betancourt (VIDEO)

Cuando todos pensábamos que Lizbeth Rodríguez ya había dado carpetazo a su relación con Tavo Betancourt, la cual terminó cuatro meses atrás, la influencer lanza un nuevo video a su canal de YouTube donde admite que lo extraña y que todavía siente cosas por él.

Como hemos visto durante los meses pasados, Lizbeth Rodríguez ha estado en boca de todos debido a su polémica personalidad, sobretodo desde ventiló públicamente la infidelidad del youtuber Luisito Comunica, provocando que cortara con su novia.

La realidad es que Lizbeth Rodríguez no tenía vela en el entierro respecto a ese tema, sin embargo, poco le importó por lo que expuso en un video posteado en su canal de YouTube la conversación de Luisito donde todo indicaba que le había puesto el cuerno a su ahora ex novia.

LA VENGANZA ES DULCE

Tanto fue el coraje que Lizbeth Rodríguez se ganó entre los seguidores de Luisito Comunica, que uno de sus fans a modo de venganza no dudó en publicar varias fotografías de la presentadora acompañada de un hombre mayor que no era Tavo Betancourt, su entonces pareja.

Resulta que en las imágenes y videos se puede ver a Lizbeth Rodríguez dentro de un bar en Hermosillo, Sonora, con una actitud muy cariñosa con el sujeto que la acompañaba.

En un principio todos creíamos que tal vez estábamos malinterpretando la situación y que Lizbeth Rodríguez tan solo estaba conviviendo con un amigo, pero de pronto las cosas cambiaron cuando en una parte del clip se percibe como la joven comienza a besarse con el hombre, haciendo evidente su infidelidad.

Por lo tanto, pocos días después de haber destruido la relación de Luisito Comunica, Lizbeth Rodríguez cayó en la misma situación, pues su relación con Tavo Betancourt no dio para más.

NO OLVIDA A TAVO ¿VOLVERÁN?

A través de su video más reciente, Lizbeth Rodríguez se encargó de responder 100 preguntas lanzadas por sus fans en 5 minutos; sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para cuestionarla sobre su antigua relación.

De pronto surgió la pregunta del millón:

¿Extrañas a Tavo?

Lizbeth Rodríguez no vaciló en responder que sí extraña a su ex novio y que aun piensa en él, aunque al mismo tiempo fue tajante al decir que no regresará con él y que inclusive existe la posibilidad de que en algún momento grabe un video con él.

