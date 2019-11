Lizbeth Rodríguez: así era antes de las cirugías plásticas ¡QUÉ MIEDO!

Lizbeth Rodríguez, quien alcanzó la fama gracias al programa de YouTube ‘Exponiendo Infieles’, ha sobresalido también por presentar una imagen muy sensual de sí misma, con vestimentas ajustadas que remarcan sus curvas y por supuesto, un imperdible escote.

Aunque hoy en día derrite las redes sociales publicando ardientes fotografías dedicadas a sus fieles seguidores, lo cierto es, que Lizbeth Rodríguez no siempre tuvo la voluptuosa figura que luce en los videos del canal Badabun.

En poco tiempo la transformación de Lizbeth Rodríguez ha sido evidente, por lo que no podemos negar que su imagen ha mejorado mucho, aunque no es ningún secreto que esto lo ha logrado por medio de sus visitas al quirófano.

LAS CIRUGÍAS PLÁSTICAS DE LIZBETH RODRÍGUEZ

En repetidas ocasiones y sin remordimiento alguno, la popular presentadora ha relatado que se operó el busto para sentirse más cómoda con su cuerpo y que considera esa decisión como una de las mejores de ha tomado en su vida.

Inclusive fue la misma Lizbeth Rodríguez quien publicó por medio de un video como se llevó a cabo a la intervención a la que se sometió, detallando su experiencia desde el momento en que tomó la decisión de agrandarse los pechos:

“Desde los 14 he sabido que quiero ponerme bubis, porque me gusta, así de fácil”.

Previo a la cirugía, la presentadora de ‘Exponiendo Infieles’ explicó a los médicos que con el paso de los años sentía que su busto había perdido la forma, incrementando aún más su interés en los implantes.

LIPOSUCCIÓN

Aunque ella lo ha negado en varias ocasiones, los expertos en la materia aseguran que Lizbeth Rodríguez ha tenido muchas más operaciones, tales como una liposucción con marcación abdominal, intervención quirúrgica que está en auge entre las famosas.

Lo realidad es que Lizbeth Rodríguez no es la misma chica que inició haciendo los videos con Badabun, ya que inclusive desde sus operaciones, la joven cambió por completo su look y eliminó su antiguo perfil de Instagram para que el cambio en su físico no fuera tan evidente.

