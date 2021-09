Lizbeth Rodríguez amenaza con meter a la cárcel ¿A las fans de JD Pantoja?

Hace un año, Lizbeth Rodríguez y JD Pantoja protagonizaron una fuerte pelea en redes sociales, misma que terminó con la viralización de unos videos íntimos del youtuber. Ante las acusaciones que la señalan como la culpable de la filtración, ella ha dejado en claro que emprenderá acciones legales contra quienes la difamen.

“Si vuelven a comentar que yo filtré ciertos videos en cualquiera de mis redes, quien me difamó se va para la cárcel, porque eso es un delito… Así que bajenle, ya estuvo bueno ¡Dejen de acusarme de algo que NO hice!”, escribió la ex estrella de Badabun en su perfil de Twitter.

La ex conductora de Badabún parece estar harta de la polémica de JD Pantoja.

Cabe destacar que esta polémica revivió tras la detención de YosStop, la youtuber acusada de posesión de pornografía infantil. Por tal motivo, los fans de JUKILOP han querido que las autoridades investiguen a la influencer, pues el video filtrado muestra a una menor de edad.

¿Kimberly Loaiza podría salir perjudicada?

La youtuber dejó en claro que Kimberly Loaiza podría salir perjudicada si interpone una demanda.

Un usuario de dicha red social le comentó que tanto ella como JD Pantoja podrían tener serios problemas legales por culpa de este video, la youtuber, quien hace unos meses fue acusada de tomar protagonismo tras la denuncia de Nath Campos, dejó en claro que Kimberly Loaiza podría salir perjudicada, ya que es muy probable que los haya reproducido.

“Si por alguna razón los videos que le envié a Kim resultaran ser esos, también ella resultaría implicada por reproducción ¿no?”, escribió, quien pidió que no metan a “La lindura mayor” en este problema que solo le concierne a ella y al intérprete de ‘Santa Paloma’.

¿Cuántos seguidores tiene Lizbeth Rodríguez en Instagram?

La influencer goza de gran popularidad, sobre todo en la plataforma de Instagram.

Lizbeth Rodríguez tiene 11.3 millones de seguidores en Instagram. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la influencer tiene 27 años de edad y es originaria de Tijuana, Baja California. Saltó a la fama gracias al programa Exponiendo Infieles, el cual se publicaba en el canal de Badabun en YouTube.

