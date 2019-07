Lizbeth Rodríguez: Tremenda INDIRECTA le envió su ex Tavo Betancourt tras su infidelidad (FOTO)

Lizbeth Rodríguez, la conductora que se hizo famosa gracias al programa “Exponiendo infieles”, tal parece que está pagando lo que hacía en su famoso programa, donde muchas veces la pasó mal por dejar al descubierto traiciones y engaños de parejas.

Es por eso que en días de la semana pasada la presentadora del canal “Badabun” volvió a hacer polémica, primero por el escándalo de infidelidad en el que se le vio envuelta y luego por compartir un aspecto muy personal: su ruptura con Tavo Betancourt.

La “Chica Badabum” siempre solía compartir en su cuenta de Instagram románticas fotografías junto a su novio e incluso a principios de junio le dedicó un mensaje lleno de agradecimiento:

"Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo… Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona. He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo, siempre estarás en mi corazón".

La semana pasada Lizbeth Rodríguez mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, sorprendió al anunciar el fin de su relación con Tavo, quien también trabaja en Badabun, en donde aseguró que ella y Tavo desarrollaron una conexión mágica e indescriptible, pero que la vida los estaba separando.

Luego de que se filtrara el video donde supuestamente se le ve con otro hombre y que desató sospechas de que su relación con “Tavo” Betancourt se terminó por una infidelidad, el ahora ex novio de la “Chica Badabun” parece que le mandó una indirecta que para muchos resultó muy directa.

Resulta que a través de sus redes sociales que “Tavo” publicó una foto donde se le ve con su mascota, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que escribió, pues coincide con el anunció de Lizbeth acerca de su ruptura: “El “Amor” es una palabra de cuatro patas”.

Cabe destacar que el programa de Lizbeth fue noticia esta semana cuando, durante una entrevista con Ryan Hoffman, la presentadora descubrió una supuesta infidelidad de Luisito Comunica a su novia.

