Lizbeth Rodríguez: Esta es la CIRUGÍA que se hizo la ex "Chica Badabun" ¡OMG!

Diversas youtubers han recurrido a las cirugías plásticas para lucir más sensuales y atractivas, tal y como sucedió con Lizbeth Rodríguez, pues anteriormente la ex "Chica Badabun" se sometió a un aumento de senos, pero ahora reveló una cirugía que se hizo.

En La Verdad Noticias, te dimos a conocer que la youtuber decidió terminar su relación laboral con la empresa Badabun, y tras su salida del proyecto, comenzó a compartir contenido en su canal de YouTube, así como también en sus redes sociales como Instagram.

Pero, algo que ha causado revuelo ha sido el drástico cambio físico de la famosa, por lo que en una dinámica de preguntas y respuestas, Lizbeth Rodríguez rompió el silencio y confesó la cirugía que se hizo para mejorar su físico ¿Acaso se hizo una liposucción?

Lizbeth Rodríguez revela que se hizo una cirugía

Lizbeth Rodríguez revela a sus seguidores la cirugía que se hizo

A través de sus historias de Instagram, accedió a contestar algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas fue si se ha realizado una liposucción, por lo que la youtuber aseguró que nunca lo ha hecho, aunque se hizo una cirugía para lucir un espectacular abdomen.

"Esa es una buena pregunta me lo han dicho muchas veces y no, creo que es un proceso muy doloroso, yo me hice una abdominoplastia porque estaba llena de estrías por el embarazo, así que me tuvieron que cortar piel". Confesó la ex "Chica Badabun".

La celebridad de las redes sociales confesó que se hizo una abdominoplastia, pues debido a su embarazo no lucía el abdomen que ella quería, por lo que recurrió a esa cirugía para lucir un cuerpazo y ahora le fascina compartir fotos con sensuales bikinis.

Lizbeth Rodríguez cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram, y la gran mayoría de las publicaciones que comparte presume sus ocurrencias o sus vacaciones en la playa, el lugar ideal para lucir su figura. ¿Te gusta el físico que luce la youtuber?

