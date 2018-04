Liz Gallardo pide investigar a la hija de Tony Bravo

La hija del actor Tony Bravo, fue arrestada por asesinar en defensa propia a su pareja Vicente Vargas.

Luego de darse a conocer en octubre pasado que María Elizabeth Tanús Quiroz, hija del actor Tony Bravo, había sido arrestada por asesinar en defensa propia a su pareja Vicente Vargas, a quien conoció por Internet, es la actriz Liz Gallardo quien pide a las autoridades que hagan bien su trabajo e indaguen bien lo sucedido.

Afirmando que conoció a Vargas, la actriz mexicana destacó que el hombre que presuntamente amedrentó a María Elizabeth con abusar de sus hijas, era un hombre normal y con problemas como todas las personas.

María Elizabeth Tanús Quiroz, hija del actor Tony Bravo y Vicente Vargas.

"Era un hombre alegre, extrovertido, amiguero, y si, tenía sus problemas personales..."

“Era un hombre alegre, extrovertido, amiguero, y si, tenía sus problemas personales, como toda la gente, yo no quiero hablar de él, porque ya no está aquí, pero sí, él tenía sus problemas, como estoy segura que esta señora también los tiene y no lo han mencionado, si puede ser que se haya convertido en el monstruo que ella narra, puede ser que sea cierto y tenga razón de todas las cosas horribles que dijo, pero me parece que ella no es una blanca palomita”, dijo Gallardo en entrevista para el programa Ventaneando.

Tony Bravo habla sobre la situación de su hija.

Inmediatamente, Liz cuestionó la forma en que la hija del histrión acabó con la vida de Vicente Vargas. “Considero que en defensa propia nadie mata así, la verdad yo creo que la saben ellos, bueno, ella ahora, él se la llevó a la tumba, ella es la que tiene la verdad y yo no soy nadie para juzgar ni hablar de esta señora, no la conozco, ni sé cómo pasaron las cosas, no estuve ahí”.

Finalmente, la que fuera una de las protagonistas de la telenovela “Las Aparicio”, hizo una recomendación a las autoridades que llevan este controversial caso.

“Yo sugeriría investigar más porque realmente ese papel de víctima que ella está tomando, que su familia están haciendo una campaña de prensa para limpiar su nombre no me parece justo, ya la ley dirá quién tiene la verdad, pero me parece una cosa abominable como sucedieron las cosas o como se narra que sucedieron las cosas”, concluyó.