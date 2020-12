Liz Alexa Estas son sus ARDIENTES poses en Instagram

Liz Alexa es una guapa influencer mexicana que está cada día cautivando a mas internautas con sus ardientes poses en Instagram y no es para menos pues presume de un cuerpo envidiable.

No hace mucho esta belleza mexicana triunfó en el concurso de belleza Miss Planet International y de ahí ha formado una fundación que la ha destacado en el altruismo y la filantropía.

El altruismo y belleza de Liz Alexa

Hay que destacar que la modelo e influencer Liz Alexa, fue reconocida como Miss Planet International México 2021, una distinción que le ha abierto las puertas y las posibilidades de cumplir con su sueño de ayudar a las personas que lo necesiten.

En algunas entrevistas que ha estado dando ha expresado: Nunca me lo imaginé, porque no estaba metida en los certámenes, porque se me hacía algo muy banal, pero va mucho más allá de ver quien es la más bonita, se trata de empoderar a las mujeres y darles herramientas.

Esta celebridad mexicana digna de admirarse, también ha contado que gracias a su belleza y popularidad, ha podido emprender la fundación que lleva por nombre ‘Feliz como Liz’.

También ha destacado que su fundación nació gracias a la cultura de ayudar que desde pequeña le inculcaron en su familia y que ahora puede desenvolverse desde su reconocimiento.

Entre otras cosas la ganadora del certamen Miss Planet International México 2021, señaló que inició la fundación con la idea de brindar medicamentos, ropa, alimentos a personas que lo necesiten, sin embargo, su intención es apoyar la salud mental de las personas, así lo detalló:

A través de la fundación lo que hago es que se sumen psicólogos, terapeutas, que ellos puedan brindar ayuda psicológica gratuita, pues las terapias son caras y no todos tienen la posibilidad de pagarlas.

TE PUEDE INTERESAR: Eloisa Fontes: la modelo que fue encontrada deambulando en las calles de Brasil

Cabe destacar que Liz Alexa entre los muchos sueños que tiene, está el de hacer crecer aún más su fundación para poder así, ayudar a más y más personas que lo necesiten.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.