Livia Brito vendió el anillo de compromiso que le dio su ex ¿En quiebra?

Hace algunos meses la actriz de origen cubano, Livia Brito, causó gran revuelo en las redes sociales al confesar sin pena alguna en una entrevista para el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade que había vendido el anillo de compromiso que Said Pichardo, en ese entonces su prometido, le había dado.

Recordemos que una de las parejas más famosas de Livia Brito fue el cantante Said, esto porque le obsequió un anillo de compromiso valuado en ese entonces por más de 250 mil pesos; desafortunadamente su amor no llegó al altar debido a que la actriz descubrió que el joven tenía otras preferencias sexuales.

La noticia causó gran estruendo en el mundo del espectáculo mexicano porque se creía que la pareja era muy estable, ya que en cada momento se le veía gritar su amor a los 4 vientos además de que la joya que el cantante le había dado a la actriz era grande y de mucho valor.

Livia Brito y Said Pichardo se comprometieron en 2018.

Livia Brito revela que hizo con el anillo

Livia Brito confesó que cuando finalizó su relación con el cantante, se tomó unos días para analizar la situación y tratar de entender el porque él no le platicó sobre sus preferencias sexuales; luego mencionó que un arrebato la motivó a vender el anillo de compromiso.

El anillo de compromiso que Said le dió a Livia Brito tiene un valor aproximado de 250 mil pesos.

“Cuando terminé con Said… Me tomé unos días para reflexionar que había pasado y el por qué no me había hablado en realidad de sus preferencias sexuales… Ante eso, en un arrebato, lo vendí”, mencionó la actriz.

Said Pichardo se encuentra actualmente participando en 'Guerreros 2020', el nuevo reality show de Televisa.

Said Pichardo, quien se encuentra participando en el reality show de Televisa ‘Guerreros 2020’, confesó hace ya un tiempo que nunca se lo regresó, pero no quiso dar más detalles del tema porque no desea estar involucrado en más escándalos que afecten su carrera artística.

¿Crees que Livia Brito hizo bien en vender el anillo de compromiso que le dio su ex? ¿Qué hubieras hecho tú? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram