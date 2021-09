Livia Brito despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una sensual serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales presume el espectacular cuerpazo que posee a través de un coqueto traje de baño desde un lujoso resort ubicado en Puerto Escondido, Oaxaca.

En las imágenes podemos ver a la actriz cubana posar de manera coqueta frente al lente de la cámara. Para disfrutar al máximo de sus vacaciones, ella utilizó un sexy traje de baño en color mostaza, además de unos lentes de sol, los cuales le ayudaban a darle un toque muy chic a su atuendo.

La cubana lució el cuerpazo que posee a través de un coqueto traje de baño en color mostaza.

La sensual sesión de fotos compartida en su cuenta de Instagram llegó acompañada de una frase emotiva que habla sobre la superación personal: “El éxito no está en vencer siempre, si no en no desanimarse nunca y así lograr nuestra meta… Nadie nos dijo que llegaría a ser fácil ¡No nos demos por vencidos!”.

Entre piropos y polémicas

En julio del año pasado se dio a conocer que la actriz y su novio agredieron a un fotógrafo en Cancún.

Cabe destacar que esta sensual serie de fotografías ha provocado que la actriz reciba cientos de piropos por parte de los caballeros, quienes aseguran que dicho traje de baño resalta el espectacular cuerpazo que posee a sus 35 años de edad. Sin embargo, en la sección de comentarios es posible leer algunas críticas que sus haters le han dedicado.

Y es que todo parece indicar que los cibernautas aún no olvidan el hecho de que ella y su novio le propinaron una golpiza a un fotógrafo en Cancún, además de que le robaron su equipo de trabajo. Pese a que hay una demanda en su contra, ella sigue teniendo actividad en Televisa, lo cual causa gran enojo a más de uno.

¿Cuál es el Instagram de Livia Brito?

La actriz cubana goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Para encontrar el perfil de Livia Brito solo debes escribir el usuario @liviabritopes en el buscador de Instagram. De acuerdo a información proporcionada por dicha plataforma, la actriz cubana cuenta con más de 6.3 millones de seguidores, quienes se deleitan la pupila con el pack de sus fotografías más candentes que a diario comparte.

Fotografías: Redes Sociales