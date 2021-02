Livia Brito revela que sufrió depresión a causa del COVID-19

Mediante una reciente entrevista para el programa “Despierta América”, la actriz cubana Livia Brito reveló que el confinamiento aplicado por la pandemia de COVID-19 la llevó a enfrentar un difícil cuadro de depresión.

Recordemos que Livia Brito obtuvo una gran fama en nuestro país gracias a sus diferentes participaciones en la pantalla chica, siendo algunos de sus trabajos más reconocidos en las telenovelas “Muchacha italiana viene a casarse” y “La Piloto”.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos artísticos lo que la llevaron a estar entre las últimas tendencias de la farándula, sino la reciente plática sobre su vida privada y su estado emocional.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada”