Livia Brito presume sus atributos con su mejor compañía en la cuarentena

Livia Brito enamora a sus fans de Instagram con una espectacular fotografía con su perro llamado “Loco”, quien es la mejor compañía de la hermosa actriz cubana durante estos tiempos de cuarentena por Coronavirus, publicación que le alegró el día a sus más de 4.8 millones de seguidores al lucir sus atributos con entallado vestido rosa.

La actriz que vimos en la serie de Televisa “La Piloto”, cautivó con sus bien proporcionadas curvas de infarto, al dejar ver de cerca sus torneadas piernas junto a un adorable canino, siendo parte de sus publicaciones frecuentes en redes sociales para ayudar a sus admiradores a sobrellevar la cuarentena y compartir parte de su estilo de vida.

La publicación recibió más de 150 mil me gusta en menos de dos horas, en donde Livia Brito también preguntó a sus seguidores quiénes se consideran amantes de los animales de compañía; recordando que estos pequeños de cuatro patas no transmiten el COVID-19 o al menos no se ha confirmado nada al respecto.

Los animalitos a veces son la mejor compañía en los momentos difíciles. ¡Les presento a Loco! Mi mejor compañía en esta cuarentena ¿Quién más ama a las mascotas?

Livia Brito en Instagram

La actriz cubana se mantiene activa tanto en Twitter como en Instagram, sus fans no tardaron en mandarle gran cantidad de comentarios elevados de tono y elogiando su belleza natural junto con su amor por los animales, siendo un ejemplo a seguir durante la actitud a tomar en estos momentos difíciles que enfrenta la sociedad.

No hay duda que la sensual actriz de origen cubano, ha tenido mucho éxito en la televisión mexicana, su más reciente trabajo fue en la telenovela de “Médicos línea de vida”; su rating en Televisa fue cuestionado pero no el desempeño de Livia Brito, pus se ha convertido en una de las famosas más queridas de la pantalla chica.