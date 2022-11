Livia Brito presume su viaje por Europa en redes y encanta a sus fans

La guapa Livia Brito anunció desde sus redes sociales que se tomaría un descanso de la televisión hace unas semanas porque haría un gran viaje. Lo que causó mucha intriga a sus seguidores.

Actualmente, la actriz está en medio de un viaje por varias ciudades de Europa y ha estado compartiendo varias fotografías y videos también desde su cuenta de Instagram en algunos sitios turísticos.

Sus fanáticos quedaron encantados por sus publicaciones y también aprovecharon para llenarla de comentarios halagadores y positivos sobre su viaje. A continuación, te mostramos en La Verdad Noticias qué es lo que compartió.

Estos son los mensajes que le dejan a Livia Brito

La famosa Livia Brito compartió un video de su viaje por Europa en el que posa y camina alrededor de una estatua y sus fanáticos quedaron impresionados por su gran belleza e increíble outfit.

Le escribieron mensajes como "Y este conjunto cuanto cuesta?", "Hermosa como la reina que es por fuera y dentro preciosa", "Tan hermosa Livi felicidades mi amor, muchas bendiciones para ti, te queremos mucho".

Aunque también, algunas críticas por salir en la cámara, ya que había pedido que en ese viaje no la siguieran los medios de comunicación. Un usuario le escribió por ese motivo lo siguiente: "Que raro que modeló frente a las cámaras. No dijo que no quiere que los reporteros ni los fotógrafos se le acerquen".

¿Quién es el novio de Livia Brito?

Livia Brito y su novio.

La actriz Livia Brito actualmente tiene una relación con el entrenador personal de famoso llamado Mariano Martínez. Él también la acompañó en su viaje por Europa. Además, la famosa acaba de revelar que ya le gustaría tener a su primer bebé.

