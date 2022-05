Livia Brito preocupa a sus fans tras ser hospitalizada de emergencia

La actriz fue hospitalizada de emergencia

La actriz cubana Livia Brito se mantiene en constante comunicación con sus millones de seguidores de redes sociales y fue precisamente por este medio por donde la protagonista de exitosas telenovelas como La Desalmada informó sobre el contratiempo de salud que sufrió y que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Fue a través de sus cuenta de Instagram por donde la actriz compartió una fotografía desde la cama de un hospital en la cual se le ve desmejorada, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

En semanas pasadas, Brito presumió su espectacular figura en redes sociales con unos ajustados pantalones, por lo que la repentina hospitalización de la artista nacida en Ciego de Ávila, Cuba, generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Foto de Livia Brito causa controversia

La actriz compartió una fotografía desde el hospital.

Pese a que la actriz de La Desalmada no brindó mucha información respecto a los motivos por los que ingresó de emergencia al nosocomio, sí compartió una imagen en donde se le ve desmejorada en una cama la cual acompañó de la frase: “Y así mi noche de anoche hasta las 5:30 am. Me enfermé bebés”.

En la instantánea se puede ver a la cubana canalizada, con un aparato para la presión en el brazo y en una camilla. Asimismo, se le observa descansando. Tras lo ocurrido, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que generó controversia.

“Ya déjate de hacer la víctima, párate de esa cama y paga lo que debes chula”; “Que inventada, cuando estás en esa situación en lo último que piensas es en tomarte fotos, ridícula”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

¿Qué carrera estudió Livia Brito?

La actriz tiene 35 años de edad.

La famosa nació el 21 de julio de 1986 en La Habana, Cuba. Hizo su debut en México en 2010 con su participación en la telenovela 'Triunfo del amor' en donde dio vida a Fernanda Sandoval. Pero antes de incursionar en el mundo del espectáculo, la actriz Livia Brito trabajó como edecán y modelo para poder pagar su carrera en Administración de Empresas.

