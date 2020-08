Livia Brito podría ser aprehendida en las próximas horas

La actriz cubana Livia Brito podría recibir en las próximas horas una orden de aprehensión en su contra a causa del escándalo que protagonizó el mes pasado en Cancún, lugar donde ella y su novio Mariano Martinez agredieron y robaron al fotógrafo paparazzi Ernesto Zepeda.

Tras varias contradicciones en sus declaraciones y luego de haber sido reprendida por Televisa, quien la obligó a dar una disculpa pública al fotógrafo agredido, Livia Brito podría estar a casi nada de terminar dicho escándalo con una sentencia de 10 a 12 años en prisión, esto según declaraciones del político Juan del Rosal al programa ‘Sale El Sol’.

“En cualquier momento podría recibir una orden de aprehensión. Es un caso cerrado a favor de Ernesto Zepeda. El tiempo no lo sé, pero la condena si puede ser de 10 a 12 años”, informó el político.

Livia Brito y su novio agredieron y robaron a un paparazzi en Cancún.

Livia Brito está encubriendo a su novio

Juan del Rosal aseguró que no tiene nada en contra de la actriz Livia Brito y que el proceso legal ha llegado hasta esas instancias porque ni ella ni sus abogados han tratado de defenderlas ante las autoridades, es por ello que el caso sigue su curso porque no se trata de un escándalo mediático más ni de una broma.

Livia Brito podría recibir una condena de hasta 12 años en prisión.

“No tengo nada en contra de ella. Ella es la primera persona que no está haciendo absolutamente nada por defenderse, ni sus representantes ni sus abogados, y si piensan que es broma, no es broma, la Procuraduría, la Fiscalía General y el gobierno de Quintana Roo van a seguir su curso de oficio”, declaró el político mexicano.

Juan del Rosal asegura que Livia Brito no se toma el caso en serio.

El político terminó su declaración para ‘Sale El Sol’ asegurando que Livia Brito no es la culpable de la agresión y que es su novio Mariano Martinez quien debe de pagar las consecuencias, pero que no se ha dado con su paradero y además se ha descubierto que ese no es su verdadero nombre, algo que le podría traer problemas con la forma migratoria.

“La culpable no es Livia Brito, es Mariano Martinez, que ni así se llama porque la forma migratoria dice otro nombre. No sé si él esté escondido… pero estoy harto y aburrido, mi trabajo es otro en la política de México”, finalizó Juan del Rosal.

