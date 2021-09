Livia Brito no quiso ser novia de Daniel Arenas por este motivo

Livia Brito ha tenido parejas muy famosas, pero fue su casi novio, Daniel Arenas, quien ha llamado la atención en estos días debido a que la actriz reveló el romance que pudo haber comenzado con el actor y porque no se dio.

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, cómo que no tuvimos química para ser novios”, dijo la protagonista de “La Desalmada” en un Instagram Live de este martes 21 de septiembre.

Después del regreso de Livia Brito a Televisa, la actriz aseguró que su personalidad y la del actor nunca lograron ser compatibles y cómo constantemente se sentía juzgada durante su breve romance.

Livia Brito revela breve romance con Daniel Arenas

Brito y Daniel Arenas estuvieron a punto de ser novios

En su Instagram Live, Brito reveló que Daniel Arenas la hacía sentir juzgada y como en una ocasión sintió que la interrogó innecesariamente por el maquillaje que usó para la función una obra de teatro previo a su cita con el actor.

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de (indignación) o sea estoy en una obra de teatro".

"Yo toda cansada muerta de cansancio [...] O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro."

“’Y ahí fue como que para amigo mejor’”, relató Livia Brito quien pudo haber terminado en la cárcel debido a la agresión contra un fotógrafo cuyos detalles te compartimos día a día en La Verdad Noticias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!