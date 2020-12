Livia Brito exhibe el DURAZNITO con un entallado micro short ¡Mamacita!

Livia Brito infarta las redes con unas atrevidas fotografías

Livia Brito continúa llamando la atención de sus seguidores de Instagram, y en esta ocasión no fue una pleito con una persona, sino que fue una atrevida y sensual fotografía que compartió en sus redes sociales, donde ha dejado en claro que a sus 34 años de edad luce hermosa.

En La Verdad Noticias, te informamos anteriormente que la famosa continúa en el ojo del huracán tras la agresión física que le ocasionó a un fotógrafo, el escandaloso momento ocurrió hace un par de meses y debido a ello, la actriz ha perdido algunas propuestas de trabajo.

Pero ahora, Livia Brito prefiere enfocarse en estar saludable y dejar a un lado el escándalo, por lo que compartió unas fotografías muy ardientes, que dejaron babeando a más de uno; la cubana posó con una prenda súper coqueta y sexy que resaltó sus encantos.

Livia Brito hipnotiza a los caballeros con una atrevida imagen

Livia Brita seduce las redes con unas sensuales fotografías

La actriz cubana recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías, mientras disfrutaba de un paseo por la naturaleza en bicicleta, pero algo que enloqueció a sus seguidores, es que la famosa lució un look deportivo muy sensual.

La celebridad de las redes sociales enseñó su duraznito con un entallado short, y de inmediato los comentarios halagadores de los usuarios no se hicieron esperar; sus seguidores comentaron que la cubana es una mujer perfecta, hermosa y que posee un cuerpazo.

No cabe duda que a pesar del escándalo en el que se encuentra Livia Brito, la actriz no deja de sorprender a sus fieles admiradores al exhibir su belleza con looks muy sensuales y atrevidos, pues la celebridad de Internet posee una figura de infarto que enloquece a los hombres.

