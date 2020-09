Livia Brito es comparada con Pablo Lyle en Twitter

La actriz Livia Brito ha tenido un año muy difícil tras haber agredido a un paparazzi en las playas de Cancún, Quintana Roo, y ahora ha sido comparada por los internautas con el actor Pablo Lyle, quien golpeó a un hombre de la tercera edad en las calles de Miami y espera su juicio que lo podrá llevar a la cárcel.

Bien dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, ya que Livia no midió las consecuencias de sus actos. Además de haber golpeado al fotógrafo, también no contaba con que muchas personas serían testigo de los hechos y grabaron varios videos que la pondrían en la escena, así que no puede negar la situación.

Livia Brito ¿Cómo Pablo Lyle?

Por otra parte este terrible hecho, provocó la ira de miles de mexicanos que la comenzaron a cancelar en redes sociales y también le pidieron que se fuera de México ya que la actriz es oriunda de Cuba.

Livia Brito fue comparada con Pablo Lyle

A pesar que la mujer pidió disculpas por los hechos, no se puede negar que esta situación ha dejado una gran huella en su carrera, tanto que incluso se especuló que Juan Osorio se negó a darle un protagónico tras los hechos.

Aunque, si bien la cubana no llegó a terminar con la vida del sujeto al que agredió, las consecuencias sí fueron muy graves, pues al igual que el esposo de Ana Arujo, no está teniendo proyectos en televisión, pues su imagen no es muy querida por el público.

Una de las diferencias principales es que mientras Livia Brito es de nacionalidad cubana, Lyle es mexicano, lo que hace que los habitantes del país sean más críticos con la actriz de “Muchacha italiana viene a casarse”.

Por lo pronto hay que esperar a que el tiempo decida cuál será el destino de ambos famosos, quienes han tenido que pasar por días de angustia, tras cometer un error del que se arrepentiran por largo tiempo.

