Livia Brito encontró “MENSAJES SEXUALES” con hombres en el celular de su novio (FOTOS)

Livia Brito y Said El Caballero Urbano siempre se han mostrado como una pareja estable y feliz, al menos eso aparentan ante las cámaras y últimamente ya se sabía de que estaban totalmente comprometidos.

Ahora han salido fuertes rumores de que la actriz Livia Brito ha cancelado la boda a raíz de que le encontró varios mensajes sexuales a su ahora ex con otros hombres.

La noticia fue dada a conocer en la famosa revista de espectáculos Tv Notas, que entrevistó a una fuente cercana a la pareja, para aclarar los rumores.

En esa entrevista, la fuente comentó que la pareja ya no está junta, que incluso Livia Brito dejó de seguirlo en redes sociales y él de plano las dio de baja para evitar cualquier polémica.

Livia Brito y Said El Caballero Urbano vivían juntos y estaban en plenos preparativos para su unión matrimonial en este año, pero tras el incidente, Livia terminó desilusionándose por completo y canceló la boda.

“Mucho se decía sobre las preferencias sexuales de Said, y es que cuando el río suena… la verdad es que él es bisexual y eso Livia lo sabía perfectamente, porque el mismo Said se lo había confesado.”

La fuente también expreso que aunque Livia Brito sabia de las preferencias de Said El Caballero Urbano, no le importó, pues pensaba que estando con ella, él ya no se interesaría en los hombres o mujeres

Tambien se aseguró que Said comenzó a cambiar, a llegar tarde y a irse a un lugar apartado cuando escribía por celular, por lo que así fue que Livia le cachó los mensajes:

“Livia no es tonta y aunque estaba muy enamorada, sabía que algo estaba pasando. Él era muy discreto, pero un día que se descuidó, Livia le cachó varios mensajes sexuales con diferentes hombres”.

Hasta el momento ni Livia Brito, ni Said El Caballero Urbano se han pronunciado sobre estos rumores que han alertado a los fans de la actriz, modelo y conductora cubana.

