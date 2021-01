Livia Brito da "vida y alegría" a fans al presumir tremendas pompis ¿en tanga?

Livia Brito está dándole competencia a Yanet García con sus increíbles encantos y una retaguaria tremenda que hará temblar a la "Chica divina", como te hemos revelado en La Verdad Noticias.

Esta semana, Livia Brito viajó en un jet privado a Puerto Escondido para disfrutar de unas "merecidas" vacaciones, por lo que ha aprovechado para tomarse las más candentes fotos - en incluso vídeos - en un sensual bikini rosa.

Livia Brito presume su retaguardia en bikini rosa

En sus historias de Instagram, Livia Brito compartió "vida y felicidad" a sus 5.7 millones de seguidores con una pomposa foto de su poderosa retaguardia buen apretadita en su bikini rosado.

Las siguientes historias en InstaStories de la actriz de Televisa la mostraron paseando en la playa de Puerto Escondido mientras disfrutada del sol, mar y buena vibra del lugar pese a la pandemia de coronavirus.

¿Livia Brito tiene las mejores pompas?

El mismo día que Livia Brito decidió pasear por las playas de Puerto Escondido, también publicó una serie de fotos (al parecer en un escenario arenoso) con su outfitt para yoga.

Lo increíble del atuendo, según sus fans del género masculino, es lo bien que se ajusta a sus piernotas, pero más importante a sus tremendas pompas, que han hecho que sea comparada con estrellas como Yanet García.

"Aceptemos la vida cómo es mis bebes de luz con sus finales y principios eso si... siempre #Disfrutando", escribió Livia Brito en la publicación de Instagram que obtuvo miles de "me gusta".

"Guapura pura" / "Cuerpower" / "Me enamore" / "Si así es el infierno que me lleve el diablo" / "Eres la más hermosa" / "La segunda foto no tiene madre, luces guapísima"; fueron algunos de los comentarios de los fans.

¿Quién crees que tiene una mejor retaguardia?, ¿Livia Brito o Yanet García? Dinos en los comentarios quien es tu favorita.

