Livia Brito da la cara ante el escándalo de su novio

El pasado jueves 7 de julio, el novio de Livia Brito, Mariano Martínez, quien es entrenador personale fue denunciado legalmente por Enrique Hernández, por un supuesto secuestro, tortura y amenazas, así lo dieron a conocer en el programa de televisión "Ventaneando".

El estilista aseguró que Martínez lo contactó para conocer su trabajo y le hizo creer que existía una posibilidad de poder trabajar con la actriz, incluso el afectado dijo que el novio de la famosa lo citó a su departamento para un servicio de estética.

En La Verdad Noticias te compartimos las declaraciones del estilista, quien confesó lo que pasó con el novio de la actriz, pues Hernández dijo que Mariano Martínez lo tenía secuestrado, y que lo privaron de su libertad. Tras el escándalo, Livia expresó: "No tengo ni idea de lo que está pasando".

Livia Brito pide a los medios que la saquen del escándalo

En un video que compartió en sus historias de Instagram, la actriz de telenovelas comentó que no conoce al estilista y mencionó: "Está utilizando mi nombre para hacerse fama...nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no sé quién es".

De igual forma la famosa comentó en el video: "Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso, les pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y dejen de mencionarme". Expresó.

¿Qué novelas hizo Livia Brito?

La actriz protagonizó la telenovela "La desalmada"

A sus 35 años de edad, la actriz Livia Brito ha tenido la oportunidad de protagonizar varios proyectos en la pantalla chica como: "Muchacha italiana viene a casarse", "La piloto", "La desalmada", "Médicos, línea de vida", y su más reciente proyecto "Mujer de nadie".

