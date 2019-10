Livia Brito con atrevida FAJA deja expuestos sus bellos atributos ¡Hermosura! (FOTOS)

La actriz de orígenes cubanos, Livia Brito, en una pose muy sensual ha desatado los comentarios en las redes sociales, ya que ha lucido toda su hermosura con unas delicadas prendas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la sensual Livia Brito ha publicado una serie de imágenes en las que aparece luciendo en diversas poses una faja color nude, que ha encantado a sus seguidores; ya que resalta sus exquisitas curvas.

En las tres imágenes que compartió Livia Brito invita a sus “Alivianados”, a como le llama a sus seguidores a que comenten cómo se ve en cada una de las imágenes; que además de eso promociona la marca de las sensuales prendas en un color que ha llamado la atención de muchos.

En la segunda imagen Livia colocó este texto: “Qué tal luzco con mi Faja Comfort, #aLIVIAnados? Les contaré porqué me encanta. Me ayuda a moldear mi figura, me ayuda a reducir medidas al instante en cintura y abdomen ��, además la amo por su sistema de 2 broches que me ayudan a tener mayor ajuste y control �� “.

Algunos de los comentarios de la tercera imagen se encuentran los siguientes: “No te prestes a estas cosa, las fajas son para personas gorditas ellas son las que deben promocionarlas”, “Estás cómo quieres, muy linda”, “Me encantas y te ves hermosa, pero repites tanto el mismo concepto de fotos creo q un poco de variedad sería lo mejor”, “ Mi bella princesita Livia Brito eres tan hermosa como una rosa y tan bella como una flor.”, entre muchos otros.

Cabe destacar que hace poco Livia Brito terminó su participación en “La Piloto” y ahora prepara “Infelices para Siempre” que se estrenaría en 2020 y por si fuera poco está haciendo la doctora más sexy de la televisión por “Médicos en la Línea de Vida“, donde sorprenderá con su papel.