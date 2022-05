Livia Brito asegura que no agredió al reportero; él la estaba persiguiendo

La actriz recurrió a sus redes sociales para desmentir al reportero que la acusa de agresión/Foto: El Imparcial

Livia Brito sigue envuelta en polémicas con la prensa mexicana. Ya que recientemente la actriz de Televisa fue acusada de haber agredido a un reportero del programa Ventaneando de TV Azteca. Sin embargo, la cubana ha recurrido a sus redes sociales para aclarar esta controversia, asegurando que ella no violentó al sujeto y que por el contrario, él la estaba persiguiendo.

La estrella de telenovelas se encuentra en la mira de todos tras las recientes acusaciones del reportero Roberto Hernández Gallardo, quien utilizó sus historias de Instagram para acusar a Brito por presuntamente agredirlo e incluso pidió a sus compañeros de la prensa cuidarse o evitar pedirle entrevistas, ya que es una "mujer que suele golpear, intimidar".

Por supuesto, la polémica no terminó allí, ya que afirmó que la protagonista de "La desalmada" también le intentó quitar su celular, pero no dio más detalles, pues explicó que la grabación saldría al aire el próximo lunes.

Livia Brito desmiente a reportero de Ventaneando

Mis bebés les dejo por aquí lo sucedido el viernes durante las grabaciones de los Promos de Mujer De Nadie.



Los amo #bebesdeluz pic.twitter.com/GmVIpGq7Nd — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) May 15, 2022

Sobre ello, Livia Brito desmintió al reportero que la acusó de agredirlo. Por medio de varias historias en Instagram y en un video en Twitter, la famosa contó su versión de los hechos y descartó haber agredido al comunicador, pero reconoció que la tensión aumentó cuando él la persiguió tratando de conseguir y grabar sin su consentimiento.

De acuerdo con la actriz, la supuesta agresión ocurrió la tarde del viernes cuando se encontraba grabando los promocionales para "Mujer de nadie" y cuando tuvo unos cuantos minutos libres se encontró con "un periodista que me estaba pidiendo una entrevista".

“Le dije: 'sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso'", y fue justo en este momento cuando la tensión comenzó a subir en el lugar.

"Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: 'Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas'. De hecho me voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: 'Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista'", recordó la actriz.

Según su versión de los hechos, cuando regresó a donde estaba grabando, ya no pudo concederle unos minutos, pues "me estaban presionando demasiado, ya no tenía tiempo". A pesar de ello, el reportero presuntamente siguió con la insistencia para que respondiera las preguntas y además la continuaba grabando, por lo que Livia Brito le pidió que dejara de grabar.

"Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento", explicó.

Livia Brito aclara que ella solamente le puso pausa a la grabación del reportero

La actriz afirma que ella solamente le puso pausa al video del reportero/Foto: El Heraldo

La actriz explicó que decidió confrontarlo con un "sigues grabando, te dije que le pusieras pausa y continuó grabando. Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo con su celular". Con esta declaración la famosa terminó su relato de los hechos y no mencionó cuál fue la reacción del reportero, quien la tachó por tener "impulsos violentos y agresivos".

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace poco Livia Brito ganó una demanda contra un reportero que la denunció por presunta agresión físico.

