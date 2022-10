Livia Brito ¿Dejará tirada La Desalmada 2 para embarazarse?

Livia Brito es una bella actriz cubana reveló que pese a que las grabaciones para la segunda temporada de "La desalmada" estaban planificadas para el 2023, tendrán que esperar un poco más debido a su deseo de ser madre.

Tal parece que tras el éxito de la telenovela "La desalmada", los espectadores se encontraban deseando que hubiera una segunda temporada, por lo cual le compartieron a la protagonista, Livia Brito, su deseo por la segunda parte.

Pese a eso, parece que no será posible debido a los nuevos planes de la actriz:

“Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no”.