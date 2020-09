Livia Brito DESMIENTE a Juan Osorio, asegura que ella rechazó la novela

Recientemente te dimos a conocer que el papel que Livia Brito había conseguido para ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, la nueva novela de Juan Osorio para Televisa, se le fue retirado debido a los escándalos que protagonizó en julio pasado al agredir y robar junto con su novio a un fotógrafo de Cancún.

La información fue dada a conocer por el mismo Juan Osorio a través de una rueda de prensa, en ella informó que Livia Brito quedaba fuera de la nueva novela como muestra de respeto al público televidente, quienes están sumamente enojados con la actriz por sus actitudes agresivas y sus polémicas declaraciones en contra de los mexicanos.

“La decisión fue mía… Acordamos que no era conveniente que ella estuviera presente en la novela… Creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, siempre acostumbro respetar al público, yo estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas… No me gusta que le falten el respeto a mi país”, declaró el productor a los medios de comunicación.

Juan Osorio declaró que Livia Brito quedó fuera del proyecto a causa de sus escándalos.

Livia Brito desea tomar un descanso como actriz

La declaración de Juan Osorio se viralizó de manera inmediata en todas las redes sociales hasta llegar a los oídos de Livia Brito, quien a través de un comentario en Instagram reveló que el protagónico no se le fue quitado por el escándalo con el fotógrafo sino que ella fue quien lo rechazó debido al exceso de trabajo que ha tenido en los últimos años.

Livia Brito asegura que fue ella quien rechazó estar en la nueva novela de Juan Osorio.

“Yo desde que termine ‘Médicos’, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año. Le agradezco a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”, declaró Livia Brito.

Livia Brito podría haber acabado con su carrera actoral en México por culpa de sus escándalos.

Cibernautas no dudaron en cuestionar las declaraciones de Livia Brito, asegurando que solo está tratando de limpiar su imagen y desmentir los rumores de que Televisa la está castigando por su actitud hacia el fotógrafo. Hasta el momento, Juan Osorio no se ha pronunciado al respecto.

¿Crees que Livia Brito rechazó el proyecto de Juan Osorio? ¿Consideras que la actriz cubana ya debe ser perdonada por sus actos? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram