'Live It Up' será el tema oficial del mundial Rusia 2018

'Live It Up' será la música que nos acompañará durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 . La canción oficial del torneo es ‘Live It Up’ interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Isterefi.

Producida por el DJ y compositor Diplo, la canción sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ de Shakira y promete aumentar el ambiente de fiesta del torneo en Rusia.

Los aficionados que acudan a la final el 15 de julio podrán ver la interpretación de la canción en directo, interpretada por el latino Nicky Jam, en compañía de Will Smith y Era Isterefi.

'Live It Up' la canción oficial de Rusia 2018

La canción oficial de Rusia 2018 Live It Up será interpretada por un cartel de lujo

A los futbolistas más aclamados del mundo se sumarán en Rusia algunos de los más grandes artistas de la escena musical internacional. En el marco de una emocionante colaboración entre la FIFA y Sony Music, Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán Live It Up, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ producida por el DJ y compositor Diplo.

Antes de la final del 15 de julio, los 80 000 espectadores congregados en el Estadio Luzhnikí y los cerca de 1000 millones de personas que sigan el Mundial por televisión podrán calentar motores con las tres estrellas de la música pocos minutos antes de que los finalistas salten al campo. Hasta que llegue ese momento, la afición tendrá suficiente tiempo para aprenderse la letra de Live It Up, que se publicará en varias plataformas de streaming . El vídeo musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA estará disponible a partir del 7 de junio.

"Es un honor que me hayan pedido que actúe en el Mundial 2018. Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte.