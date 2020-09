Live-Action One Piece: los escritores quieren cumplir con esto en cada episodio

Hay muchas partes móviles en One Piece. No puede tener una historia que abarque casi 1,000 capítulos (y contando) sin que este sea el caso. Pero es especialmente el caso de One Piece, un programa cuyo mundo rivaliza con algunos de los grandes de la ficción fantástica.

Pero, aunque hay una cantidad ridícula de elementos, hay muchos que conforman el núcleo de la experiencia de One Piece. Cuando se adapte para la acción en vivo, puede apostar que harán todo lo posible para asegurarse de que se conserven.

Live-Action One Piece

Qué buscan transmitir los escritores de One Piece

Pero, ¿qué son exactamente esos elementos? ¿Qué debe lograr One Piece para tener éxito? Bueno, parece que los escritores tienen una idea sólida de lo que creen que One Piece debe ser, y esperan lograrlo en cada episodio. Hablando sobre Reverie, una colaboración entre personalidades de YouTube, el escritor principal Matt Owens habló sobre la serie.

"Si intentamos resumir One Piece en tres elementos importantes, te hace reír, te hace llorar, te hace ir 'm ** rda'. Si tienes uno de esos momentos en cada episodio has hecho un buen trabajo”.

Por supuesto, el humor es un aspecto importante de la serie. Es ese aspecto en particular el que será muy difícil de adaptar. Además de ser de naturaleza muy oriental, el humor puede ser increíblemente caricaturesco e infantil.

Por lo tanto, será este elemento el que probablemente les dará más problemas, junto con los fanáticos. El llanto... ese es el verdadero núcleo del espectáculo. Muchos de estos momentos sinceros existen en flashbacks, pero Arlong Park es otro gran lacrimógeno. Estoy seguro de que ese gran momento será una gran parte de los capítulos finales de la primera temporada.

Finalmente, esos momentos de “mierda sagrada” también son clave. Vienen en muchas formas. Pueden ser grandes piezas de acción, revelaciones de frutas del diablo o situaciones de construcción de mundos.

Apostaría dinero a que uno de estos momentos será la presentación de Dracule Mihawk al programa. Él ya era una gran parte de un arco de East Blue, y en su deseo de hacer que los primeros episodios del programa de acción en vivo sean más relevantes para los posteriores, espero ver mucho de él.

¿Qué opinas de los comentarios de Owens? ¿Cuáles son los grandes momentos de One Piece? ¿Tienen la idea correcta de lo que necesitan para lograr cada episodio?