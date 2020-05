Little Richard fallece a los 87 años ¡Se nos fue una estrella del Rock And Roll!/Foto: BBC

Las malas noticias siguen llegando, ahora quien ha fallecido es el cantante y músico estadounidense Richard Wayne Penniman, conocido artísticamente como Little Richard. Uno de las estrellas del Rock And Roll falleció a los 87 años este 9 de mayo por causas aún no conocidas.

Gracias a Little Richard, el público conoce géneros musicales como el Soul y Funk. La música del afroamericano nacido en Macon, Georgia, dejó un legado desde que comenzó su carrera en los años 50’s. Es considerado uno de los pioneros del Rock ‘n’ Roll, y muy recordado por su habilidad para tocar el piano y cantar con una voz rasposa y rítmica.

Cantante, compositor y pianista, Penniman creó importantes éxitos musicales como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly”, “Long Tall Sally”, “Ready Teddy”, “Ooh My Soul”, “Baby Face”, “Rip It Up”, entre muchos otros. Gracias a su inovidable música, Little Richard ingresó al Salón de La Fama del Rock And Roll en el año de 1986.

Los reconocimientos de Little Richard

Llamado en la industria musical como “El Arquitecto” del Rock And Roll, en sus inicios tocaba melodías que combinaba el blues con el R&B. Aunque la música de Penniman es de las primeras grabaciones de rock que se escucharon en los 50’s, por su color de piel no tuvo tanto éxito como el que lograron artistas como Elvis Presley.

Little Richard tuvo que esperar varias décadas para poder recibir los reconocimientos que se merecía por sus increíbles actuaciones y creaciones. En 1990 recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. De igual manera, la revista Rolling Stone en el 2004 colocó al músico en el octavo lugar en la lista de los 100 mejores artistas.

Sin duda, Little Richard dejó un insuperable legado musical, especialmente en el Rock And Roll y sus subgéneros. Aunque aún no se sabe con certeza la causa de su fallecimiento, fue su hijo Danny Penniman quien informó la muerte del cantante a la revista Rolling Stone.