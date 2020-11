Little Mix se convierte en uno de los grupos más exitosos de Reino Unido/Foto: Popsugar UK

Little Mix es oficialmente el grupo más exitoso en la historia del Reino Unido después de que su último sencillo encabezara una de las listas más importantes durante el fin de semana, se ha confirmado.

La nueva canción de la banda de chicas, “Sweet Melody”, se disparó directamente al número uno en The Official Big Top 40 el domingo.

Es el sexto número uno de Little Mix desde que se formaron en X Factor en 2011, que es más número uno que cualquier otro grupo o banda.

Hasta el fin de semana, la banda, cuyos cuatro miembros son Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards, estaban previamente empatadas con sus compañeros One Direction y Clean Bandit, que tienen cinco canciones número uno cada uno.

Little Mix lanzó su sexto álbum de estudio Confetti el viernes, que también incluye el ex número uno Break Up Song.

Las canciones de Little Mix que han liderado las listas

Su primer número uno fue Wings, que se lanzó en 2012, seguido de Black Magic en 2015. Al año siguiente, encabezaron las listas con Shout Out To My Ex y en 2018 obtuvieron el número uno con Woman Like Me, que contó con Nicki Minaj.

Break Up Song alcanzó el número uno en septiembre. Mientras que Sweet Melody superó al anterior número uno Really Love de KSI, Craig David y Digital Farm Animals en el sexto lugar.

Su último número uno llega después de que Little Mix presentara los MTV EMA sin Jesy Nelson y se perdiera la final de su programa The Search.

Un representante de la banda dijo el sábado al medio Mirror: "Jesy no se encuentra bien y no aparecerá en la final de esta noche de Little Mix The Search. Ella tampoco será anfitriona ni actuará en los MTV EMA de mañana".

Las integrantes de Little Mix han alcanzado una fama internacional. Su más reciente álbum está siendo un hit en diversos países/Foto: Manchester Evening News

También te puede interesar: Little Mix: Jesy Nelson revela que la fama le quitó su inocencia ¡OMG!

¿Eres fan de Little Mix?, ¿Crees que el grupo podría seguir liderando los primeros lugares durante varias semanas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.