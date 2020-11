Little Mix comparte su primera foto oficial sin Jesy Nelson/Foto: The Irish Sun y E! Online

La amada Jesy Nelson ha anunciado que se tomará un descanso temporal de la banda de chicas Little Mix que la impulsó al mundo de la fama. Para las otras integrantes de la banda el espectáculo debe continuar.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock aparecerán en The Jonathan Ross Show el sábado sin su cuarto compañero de banda.

Todas vestidas de negro, el trío se unió en solidaridad mientras posaban una tormenta antes de su última aparición en televisión. Jade Thirlwall publicó la primera toma de Little Mix sin Jesy en Instagram.

Jade Thirlwall dice que Little Mix 'nunca morirá' mientras Jesy Nelson se toma un descanso de la banda.

En la nueva imagen, mostraban sus abdominales en sus atuendos con poca ropa, Perrie y Jade usaban blusas cortas mientras que Leigh-Anne optó por una blusa sexy con cortes. Su pie de foto decía: "The Jonathan Ross Show. Esta noche a las 21:50".

Los fanáticos quedaron devastados después de la noticia de que Jesy había sido despedida para un descanso prolongado de la banda debido a razones médicas privadas.

Jesy Nelson no ha dicho por qué se salió de Little Mix

La artista no estuvo en el final del programa de talentos de la BBC de Little Mix, The Search. También estuvo ausente de ser anfitriona y actuar con Little Mix en los MTV Europe Music Awards.

Su ausencia fue seguida con la noticia de que se estaba tomando un descanso de la banda. Una declaración decía: "Jesy tiene un tiempo libre prolongado de Little Mix por razones médicas privadas. No emitiremos más comentarios en este momento y pediremos a los medios que respeten su privacidad en este momento".

Jesy había dado pistas de que no se encontraba conforme en el grupo de chicas. Hasta el momento no se sabe si la cantante planea regresar pronto a Little Mix/Foto: Talent Recap

Jesy aún tiene que romper su silencio en su descanso temporal de Little Mix. ¿Crees que la salida de Jesy podría ser el inicio del fin para Little Mix? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

