Little Mix: Perrie Edwards confiesa que la cuarentena la ha dejado sin motivación/Foto. Hello Magazine

La cantante de Little Mix, Perrie Edwards, se abrió a los fanáticos el miércoles sobre sentirse deprimida en medio del último bloqueo nacional.

La cantante, que recientemente se despidió de su compañera de banda de 10 años Jesy Nelson, admitió que últimamente se había sentido "como una mi*rda total".

Perrie dijo que "deseaba" que "@daniellepeazer viniera y la arrastrara fuera de la cama una mañana". La joven de 27 años se refiere a la bailarina convertida en influencer del fitness Danielle Peazer. Su programa de entrenamiento (Método Danielle Peazer) ha sido nombrado el mejor entrenamiento en casa por Vogue.

Perrie está actualmente encerrada con su novio, el jugador del Liverpool FC, Alex Oxlade-Chamberlain. Ella ha estado saliendo con el joven de 27 años desde noviembre de 2016 y la pareja ha vivido juntos en su hermosa casa durante aproximadamente un año y medio.

Perrie Edwards se ha dedicado a comer durante el aislamiento

Muchos de nosotros hemos descubierto que consumimos más alimentos encerrados y la sensación de pop no es diferente. Perrie continuó admitiendo: "Todo lo que hago es comer en este momento".

Desesperada por volver a una rutina más saludable, escribió: "Quiero volver, pero no puedo". Al abrirse a los fanáticos sobre el efecto que el tercer cierre nacional ha tenido en ella, Perrie admitió que no tiene "ninguna motivación" para volver a encarrilarse.

“Extraño estar activa”, confesó. “Extraño hacer ejercicio con Danielle y Ellie. Extraño bailar. Extraño estar en el escenario".

Perrie declaró en sus Historias de Instagram que no la ha pasado muy bien durante la cuarentena, ya que la cantante desea pronto regresar a los escenarios con Little Mix/Foto: Daily Star

Little Mix lanzó su último álbum Confetti el 6 de noviembre de 2020 y tiene una gira por el Reino Unido reservada entre el 28 de abril y el 29 de mayo de 2021.

Si la gira podrá continuar dependerá de que el gobierno levante las restricciones actuales del coronavirus. Tal como está, los fanáticos aún pueden reservar boletos.

Perrie Edwards terminó conmovedoramente su efusión emocional con la simple declaración: "Extraño a los fanáticos". Las chicas de Little Mix se mantuvieron ocupadas durante un turbulento 2020 con varios esfuerzos, incluido su reality show de BBC One, Little Mix The Search.

Perrie se unió a Jesy Nelson, Jade Thirwall y Leigh-Anne Pinnock mientras buscaban nuevos talentos para una nueva banda que los apoyara en su gira por el Reino Unido.

Te recomendamos leer: Jesy Nelson RENUNCIA definitivamente a Little Mix ¡OMG!

La competencia fue ganada por la banda vocal e instrumental Since September, quienes ahora se unirán a Little Mix en su próxima gira. ¿Crees que Perrie Edwards podría tener algún problema emocional debido a la cuarentena? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.