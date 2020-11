Little Mix: Jesy Nelson revela que la fama le quitó su inocencia ¡OMG!/Foto: Notiboom | 2019 Neil Mockford

Jesy Nelson dice que su experiencia de hacerse famosa a una edad temprana la ha desanimado de tener hijos, porque odiaría transmitir las inseguridades de su cuerpo.

La estrella de Little Mix, que se salió el reality show de la banda The Search final, ha hablado en el pasado sobre los peajes que la fama tuvo en su salud mental, incluido un intento de suicidio que afortunadamente falló.

Y ahora dice que el tormento fue tan grande que ya no quiere tener hijos. En una cruda y emotiva entrevista con la revista Mail On Sunday's You, Jesy dijo que la fama le robó la inocencia.

"Supongo que estamos avanzando, pero temo por mis [futuras] hijas", su compañera de banda Leigh-Anne Pinnock le dijo a la publicación.

"Me hace no querer tener un hijo", coincidió Jesy. "Esas inseguridades que todos tenemos ahora debido a las redes sociales, ¿te imaginas tener eso incrustado en ti cuando eras niño?"

Jesy, quien junto a Leigh-Anne, Perrie Edwards y Jade Thirlwall saltó a la fama gracias a su victoria en X Factor en 2011, continuó advirtiendo sobre las trampas de la fama y el dinero.

"No me malinterpretes, no me voy a sentar aquí y decir que tenemos una vida terrible, porque no la hemos tenido, pero creo que nos quitaron nuestra inocencia", admitió.

Jesy Nelson trató de quitarse la vida por tantas críticas

Jesy protagonizó su propio documental de la BBC el año pasado, que profundizó en su batalla por la salud mental y los impulsos suicidas provocados por crueles trolls en línea, incluida la extremista racista Katie Hopkins.

Pero con el beneficio de la retrospectiva, así como su fuerte amistad, Jesy ha podido superar los comentarios desagradables.

Incluso Piers Morgan, quien calificó a las compañeros de banda como "pequeñas tontas malhabladas, sin talento, alérgicas a la ropa" cuando posaron desnudas para resaltar el tema del trolling, ya no puede hacer que las mujeres se enfurezcan. "Tomo a Piers con una pizca de sal", continuó Jesy.

"Lo hace para causar drama, así que no me doy cuenta. Cuando ganamos The X Factor, no parecíamos una banda de chicas genérica: todas somos de diferentes formas y tamaños, no nos vestíamos sexy, así que inmediatamente todo el mundo decía '¿Qué es esto?'. Por lo general, cuando ves una banda de chicas, son perfectas, tienen six pack, y nosotros no", dijo.

Leigh-Anne, quien a principios de este año se comprometió con su novio, el futbolista Andre Gray, señaló que sus compañeros estrellas de X Factor, One Direction, no recibieron "la mi*rda" porque son hombres. "Tan pronto como son las niñas, piensan, 'Oh, mi*rda'", agregó.

El grupo Little Mix ha recibido constantes críticas por parte de los haters. Sin embargo, las integrantes han tratado de ser fuertes y seguir con su carrera por sus fans/Foto: Mirror

Se produce horas después de que Jesy se retirara del episodio final de Little Mix: The Search porque no se sentía bien, aunque aún no ha hablado de su enfermedad.

También debía ser la anfitriona de los MTV European Music Awards junto con las otras tres Little Mixers, pero también se retiró sin más explicaciones.