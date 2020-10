Little Mix ARREMETE contra Simon Cowell en su nuevo álbum “Confetti”/Foto: Evening Standard

Little Mix ha dado un golpe salvaje al magnate de la música Simon Cowell en su nuevo álbum Confetti. La banda de chicas reveló previamente que "nos jodió" después de que se separaron de su sello discográfico Syco en 2018.

“Not A Pop Song” aparecerá en su nuevo álbum, la nueva canción se estrenará el viernes (9 de octubre), y sugiere que Simon y su equipo trataron al increíble grupo como "marionetas en una cuerda".

Las chicas firmaron con el sello discográfico Syco durante siete años después de ganar The X Factor; ahora están firmadas con RCA.

Pero no se contuvieron, ya que hicieron un comentario mordaz muy obvio a su antiguo jefe en nuevas letras. La letra dice: "No hago lo que dice Simón/ Recibe el mensaje porque se lee/ Así es la vida, nunca juega limpio/ Dijo que sigues cualquier sueño, sé un títere en una cuerda/ Funciona para ti pero eso no soy yo / Esta no es otra canción pop".

Little Mix cree que Simon Cowell no tomará a mal esta canción

Sin embargo, una fuente reveló que la letra no tiene la intención de ser "p*rra" y se trata de que las chicas "crezcan y se conviertan en sus propias mujeres".

Una fuente le dijo al medio Metro: "No es una p*rra, y no es una mala intención en absoluto. Creen que Simon verá el lado divertido de esto, ya que saben que ama la atención y pensará que todo es divertido".

Las chicas lanzarán su sexto álbum de estudio mañana. Confetti es su primer lanzamiento con RCA después del LM5 de 2018.

Jade Thirlwall dijo anteriormente que su separación de Syco fue un momento "problemático" en su carrera, pero las chicas ahora están "en un buen lugar".

Explicó cómo se produjo la ruptura del impacto, diciendo: "Hemos aprendido a mantenernos firmes y hacer lo que creemos", sugiriendo que fueron guiadas por Simon.

A pesar de que el sello todavía está vinculado a Syco bajo Sony Music, Leigh-Anne dijo anteriormente sobre el cambio: "Es bueno tener gente nueva con quien trabajar e ideas frescas. Supongo que todo el mundo necesita un cambio en su vida".

El grupo femenino tenía un contrato de 7 años con el director Simon Cowell. Después de una larga disputa ahora las chicas ya se han separado oficialmente del polémico empresario/Foto: The Sun

Ella agregó: "Siento que hemos tenido el control desde el principio. Siempre hemos sido el tipo de chicas que entran y dicen, cierto, esto es lo que queremos”.

También te puede interesar: Little Mix: Jesy Nelson demuestra que hay TENSIÓN en el grupo ¿No querían volver?

"Éramos así de The X Factor. Siempre hemos tomado la delantera, pero creo que ha mejorado ahora que hemos envejecido", concluyó. ¿Escucharás el nuevo álbum de Little Mix?, ¿Crees que Simon tomará represalias contra el grupo femenino?