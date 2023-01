Lista completa de nominados a los Premios Razzie 2023, lo peor del cine

Esta es la entrega de premios más polémica de los últimos años.

La Golden Raspberry Award Foundation reveló la lista de nominados a la 43 edición de los Premios Razzies, famosa entrega de premios que celebra a lo peor de la industria cinematográfica en lo que va del año con un trofeo valorado en apenas 4 dólares y 95 centavos.

Creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, los nominados son elegidos por todo aquel que esté dispuesto a pagar por ser miembros de la fundación y por lo general se anuncian a los ganadores un día antes de la ceremonia de los Premios Óscar.

'Blondie', 'Good Mourning', 'Pinocho' y 'Morbius' lideran las nominaciones este año.

En esta polémica edición, la película más nominada fue ‘Blondie’ al recibir 11 nominaciones en seis de las nueve categorías. En segundo lugar tenemos a ‘Good Mourning’ con 7, en tercer lugar a ‘Pinocho’ de Disney y en cuarto lugar a ‘Morbius’ de Marvel Studios con 5.

Lista completa de nominados

A continuación, La Verdad Noticias te presenta la lista completa de nominados a lo peor del cine según los miembros de la Golden Raspberry Award Foundation.

PEOR PELÍCULA

Blonde

Pinocho de Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

PEOR ACTOR

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) / Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) / Marmaduke

Tom Hanks (As Gepetto) / Pinocho de Disney

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

PEOR ACTRIZ

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

PEOR REMAKE O SECUELA

Blonde

BOTH 365 Days Sequels – 365 Days: This Day & The Next 365 Days [a Razzie BOGO]

Pinocho de Disney

Firestarter

Jurassic World: Dominion

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (Voice Only) Pinocho de Disney

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

PEOR ACTOR DE REPARTO

Pete Davidson (Cameo Role) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

PEOR PAREJA

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Both Real Life Characters in the Fallacious White House Bedroom Scene / Blonde

Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent) ELVIS

Andrew Dominik & His Issues with Women / Blonde

The Two 365 Days Sequels (both Released in 2022)

PEOR DIRECTOR

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Pinocho de Disney

PEOR GUION

Blonde / Written for the Screen by Andrew Dominik, Adapted from the “Bio-Novel” by Joyce Carol Oates

Pinocho de Disney / Screenplay by Robert Zemeckis & Chris Weitz (Not Authorized by the Estate of Carlo Collodi)

Good Mourning / “Written” by Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Screenplay by Emily Carmichael & Colin Trevorrow, Story by Trevorrow & Derek Connolly

Morbius / Screen Story and Screenplay by Matt Sazama & Burk Sharpless

¿Cuándo son los Premios Razzie?

Son muy pocos los actores que se atreven a recibir el premio con valor de 4.95 centavos en persona.

La 43 edición de los Premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti-Oscars, se llevará a cabo el próximo 11 de marzo y la lista de ganadores será dada a conocer inmediatamente después en su sitio web.

