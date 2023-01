Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2023

Los ganadores serán dados a conocer el próximo 12 de marzo.

Hace apenas unas horas se dio a conocer la lista completa de nominados a la 95ª entrega de los Premios Óscar, evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y que hoy es considerado el premio más importante dentro de la industria del cine a nivel global.

Tras un arduo análisis, el jurado tomó la decisión de reconocer a los mejores proyectos cinematográficos estrenados en el 2022 dentro de una o más de las 23 categorías disponibles, y quien o quienes resulten ganadores se llevarán a casa la tan anhelada estatuilla dorada.

Jimmy Kimmel ha sido elegido para ser el maestro de ceremonias.

Recordemos que el evento será conducido por tercera ocasión por el comediante Jimmy Kimmel y se televisará en Estados Unidos a través del canal ABC y en Latinoamérica a través del canal TNT. Se espera que esta edición logre recuperar el rating que ha perdido en los últimos años y que no se repita un escándalo como el de Will Smith.

Lista completa de nominados

A continuación te presentamos la lista completa de nominados al magno evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

MEJOR PELÍCULA

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Elvis'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'Top Gun: Maverick'

'El triángulo de la tristeza'

'Ellas hablan'

MEJOR DIRECCIÓN

Todd Field por 'TÁR'

Dan Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'

Martin McDonagh por 'Almas en pena de Inisherin'

Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

Ruben Östlund por 'El triángulo de la tristeza'

MEJOR ACTOR

Austin Butler por 'Elvis'

Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin'

Brendan Fraser por 'La ballena (The Whale)'

Paul Mescal por 'Aftersun'

Bill Nighy por 'Living'

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett por 'TÁR'

Ana de Armas por 'Blonde'

Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Michelle Williams por 'Los Fabelman'

Andrea Riseborough por 'To Leslie'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brian Tyree Henry por 'Causeway'

Brendan Gleeson por 'Almas en pena de Inisherin'

Barry Keoghan por 'Almas en pena de Inisherin'

Judd Hirsch por 'Los Fabelman'

Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Angela Bassett por 'Black Panther: Wakanda Forever'

Hong Chau por 'La ballena (The Whale)'

Kerry Condon por 'Almas en pena de Inisherin'

Stephanie Hsu por 'Todo a la vez en todas partes'

Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR GUION ORIGINAL

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'El triángulo de la tristeza'

MEJOR GUION ADAPTADO

'Sin novedad en el frente'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

'Living'

'Ellas hablan'

'Top Gun: Maverick'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Sin novedad en el frente'

'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades'

'Elvis'

'El imperio de la luz'

'TÁR'

MEJOR MONTAJE

'Almas en pena de Inisherin'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Top Gun: Maverick'

'TÁR'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Babylon'

'Elvis'

'Los Fabelman'

MEJOR VESTUARIO

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'El viaje a París de la señora Harris'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Sin novedad en el frente'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'La ballena (The Whale)'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'

MEJOR SONIDO

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Elvis'

'Top Gun: Maverick'

MEJOR MÚSICA

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

MEJOR CANCIÓN

Lift Me Up en 'Black Panther: Wakanda Forever'

Naatu Naatu en 'RRR'

Applause en 'Tell It Like A Woman'

Hold My Hand en 'Top Gun: Maverick'

This Is A Lie en 'Todo a la vez en todas partes'

MEJOR DOCUMENTAL

'All That Breathes'

'La belleza y el dolor'

'Fire of Love'

'A House Made of Splinters'

'Navalny'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Marcel the Shell with Shoes On'

'Pinocho de Guillermo del Toro'

'El gato con botas: El último deseo'

'Red'

'El monstruo marino'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

'Sin novedad en el frente' (Alemania)

'Argentina, 1985' (Argentina)

'Close' (Bélgica)

'EO' (Polonia)

'The Quiet Girl' (Irlanda)

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

'An Irish Goodbye'

'Ivalu'

'Le Pupille'

'Night Ride'

'The Red Suitcase'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My Year of Dicks'

'An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'The Elephant Whisperers'

'Haulout'

'How Do You Measure a Year?'

'The Martha Mitchell Effect'

'Stranger at the Gate'

Te puede interesar: Estos son los mejores filmes rumbo a la entrega de los Premios Óscar 2023

¿Cuándo son los Óscar 2023?

El Dolby Theatre se ha convertido en la sede oficial de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

De acuerdo a información que circula en Internet, la 95ª entrega de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en punto de las 8E/5P desde el Dolby Theater de Los Ángeles, California.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales