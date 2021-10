Lista completa de nominados a los MTV EMA 2021

Este día se dieron a conocer las nominaciones para los MTV EMA 2021 y donde Justin Bieber se convirtió en el más mencionado, seguido del cantante Lil Nas X y de Doja Cat.

En la edición pasada Lady Gaga arrasó con las nominaciones y en esta ocasión el joven canadiense aterrizará como el más nominado de la noche, donde además se espera una presentación musical por su parte.

Otra de las nominadas fue Shakira, quien con un divertido video lo celebró y dejo pistas sobre su presencia a la gala, ya que como es bien sabido no suele acudir a este tipo de eventos.

Nominados a los MTV EMA 2021

Justin Bieber, el más nominado de la gala.

En La Verdad Noticias te compartimos la lista completa de nominados a esta premiación encabezada por Justin Bieber, quien recientemente anunció una gira de conciertos por México.

Mejor artista

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor canción

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Justin Bieber – “Peaches” ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Olivia Rodrigo – ” Licencia de conducir “

The Kid LAROI, Justin Bieber -” Stay “

Mejor video

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Justin Bieber – “Peaches” ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Normani ft. Cardi B – “Lado salvaje”

Taylor Swift – “sauce”

Mejor colaboración:

Black Eyed Peas, Shakira – “Girl Like Me”

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – “Leave the Door Open”

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Bebé “

The Kid LAROI, Justin Bieber -” Stay “

The Weeknd & Ariana Grande -” Save Your Tears “(remix)

Mejor grupo

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor artista revelación

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid Laroi

Mejor artista pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor artista de electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Mejor artista de rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Mejor artista alternativo

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Willow

Yungblud

Mejor artista latino

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Mejor artista hip hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor artista K-pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

Twice

Mejor artista “Push”

24KGoldn

Fousheé

chica de rojo

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid Laroi

Mayores fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for good

Billie Eilish – “Your Power”

Demi Lovato – “Dancing With the Devil”

chica vestida de rojo – “Serotonin”

HER – “Fight For You”

Harry Styles – “Trata a las personas con amabilidad”

Lil Nas X – “Montero (Call Yo por tu nombre) “

Mejor actuación en EU

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

¿Cuándo será la premiación de los EMA 2021?

Los premios MTV EMA de esta edición se llevarán a cabo el próximo 14 de noviembre, en la ciudad de Budapest en Hungría. Cabe resaltar que esta es la primera ocasión que esta ciudad es elegida como sede del evento.

Se espera que para esta premiación este presente Lil Nas X, quien lanzó su nuevo álbum “The Montero Show”, trabajo que ha sido reconocido por la crítica musical.

En ese sentido los MTV EMA 2021 se emitirán con público asistente, pues como recordarás el año anterior por efectos de la pandemia no podía ser posible.

