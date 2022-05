El evento se llevo a cabo con gran éxito en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El domingo 15 de mayo se llevó a cabo la edición 2022 de los Billboard Music Awards desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas con Sean "Diddy" Combs como anfitrión de una de las entregas de premios más importantes para la industria musical en los Estados Unidos.

Además de las 62 categorías, los organizadores del evento decidieron honrar el impacto y la trayectoria de Mary J. Blige al otorgarle el premio ICON de las manos de una de sus más grandes amigas, la cantante Janet Jackson. Desde el escenario, la rapera ofreció un emotivo discurso, mismo que fue ovacionado por todos los presentes.

La trayectoria de la rapera Mary J. Blige fue reconocida con el premio Icon Award.

Respecto a las presentaciones musicales, la gala contó con la participación de Jake Harlow, Becky G y Ed Sheeran. Asimismo, se aplaudió los perfomances de Florence + the Machine, Megan Thee Stallion, Travis Scott, Rauw Alejandro y Machine Gun Kelly, este último desató rumores de embarazo en su novia Megan Fox al interpretar el tema ‘twin flame’.

Lista completa de ganadores

Ahora, La Verdad Noticias te presenta la lista completa de ganadores en los Billboard Music Awards 2022, evento donde la máxima ganadora de la noche fue Olivia Rodrigo al conquistar 6 de 7 categorías en las que estaba nominada, seguida solo Kanye West, quien cambió su nombre a Ye, quien obtuvo 6 galardones, todos en el género Gospel/Christian.

Artistas

Top Artist: Drake

Top New Artist: Olivia Rodrigo

Top Male Artist: Drake

Top Female Artist: Olivia Rodrigo

Top Duo/Group: BTS

Top Billboard 200 Artist: Taylor Swift

Top Hot 100 Artist: Olivia Rodrigo

Top Streaming Songs Artist: Olivia Rodrigo

Top Song Sales Artist: BTS

Top Radio Songs Artist: Olivia Rodrigo

Top Billboard Global 200 Artist (NEW): Olivia Rodrigo

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist (NEW): Ed Sheeran

Top Tour: No Filter Tour de The Rolling Stones

Top R&B Artist: Doja Cat

Top R&B Male Artist: The Weeknd

Top R&B Female Artist: Doja Cat

Top R&B Tour: Bruno Mars at Park MGM

Top Rap Artist: Drake

Top Rap Male Artist: Drake

Top Rap Female Artist: Megan Thee Stallion

Top Rap Tour: Omarion & Bow Wow en The Millennium Tour 2021

Top Country Artist: Taylor Swift

Top Country Male Artist: Morgan Wallen

Top Country Female Artist: Taylor Swift

Top Country Duo/Group: Dan + Shay

Top Country Tour: Eric Church en Gather Again Tour

Top Rock Artist: Glass Animals

Top Rock Tour: No Filter Tour de The Rolling Stones

Top Latin Artist: Bad Bunny

Top Latin Male Artist: Bad Bunny

Top Latin Female Artist: Kali Uchis

Top Latin Duo/Group: Eslabon Armado

Top Latin Tour: Una Historia Cantada Tour de Los Bukis

Top Dance/Electronic Artist: Lady Gaga

Top Christian Artist: Ye

Top Gospel Artist: Ye

Álbumes

Top Billboard 200 Album: SOUR de Olivia Rodrigo

Top Soundtrack: Encanto

Top R&B Album: Planet Her de Doja Cat

Top Rap Album: Certified Lover Boy de Drake

Top Country Album: Red (Taylor’s Version) de Taylor Swift

Top Rock Album: Scaled And Icy de twenty one pilots

Top Latin Album: KG0516 de Karol G

Top Dance/Electronic Album: Fallen Embers de ILLENIUM

Top Christian Album: Donda de Ye

Top Gospel Album: Donda de Ye

Canciones

Top Hot 100 Song: STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Top Streaming Song: STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Top Selling Song: Butter de BTS

Top Radio Song: Levitating de Dua Lipa

Top Collaboration: STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Top Billboard Global 200 Song (NEW): STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song (NEW): STAY de The Kid LAROI & Justin Bieber

Top Viral Song (NEW): Kiss Me More de Doja Cat ft. SZA

Top R&B Song: Leave The Door Open de Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

Top Rap Song: INDUSTRY BABY de Lil Nas X ft. Jack Harlow

Top Country Song: Fancy Like de Walker Hayes

Top Rock Song: Beggin de Måneskin

Top Latin Song: telepatía de Kali Uchis

Top Dance/Electronic Song: Cold Heart – PNAU Remix de Elton John & Dua Lipa

Top Christian Song: Hurricane de Ye

Top Gospel Song: Hurricane de Ye

¿Qué son los Billboard Music Awards?

Estos premios se han celebrado anualmente desde 1990 hasta 2006, año en el que suspendió y se reanudaron en 2011.

Los Billboard Music Awards es un evento que premia a los artistas más destacados de la industria musical en Estados Unidos en base a su desempeño en los charts de la revista Billboard durante el último año. Como dato curioso, la celebridad más premiada en la historia de la gala es el rapero Drake, con 34 victorias.

