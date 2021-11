Lista completa de ganadores en los American Music Awards 2021

El día de hoy, domingo 21 de noviembre, se llevó a cabo la edición 2021 de los American Music Awards, mejor conocidos como los AMAs, en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California. Cabe destacar que dicho evento estuvo influenciada con la presencia de grandes bandas como BTS, Coldplay, Måneskin y New Kids on the Block, entre otros.

Uno de los momentos más importantes de la noche fue cuando los Bangtan Boys hicieron historia al convertirse en el primer acto asiático que logra ganar la categoría Artista del Año de dicho evento. Por otro lado, estos talentosos chicos se coronaron como los grandes ganadores de la noche al obtener tres estatuillas, al igual que la rapera Megan Thee Stallion.

Cardi B fue elegida para ser la anfitriona de la 49a edición de los AMAs.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Cardi B fue la encargada de dirigir la ceremonia, misma que quedó marcada con su controversial sentido del humor y extravagantes atuendos que lograron dejar a más de uno con la boca abierta.

Ganadores de los American Music Awards

A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores de los AMAs 2021.

Artista del año: BTS

Artista Revelación del Año: Olivia Rodrigo

Colaboración del Año: ‘Kiss Me More’ de Doja Cat (feat. SZA)

Mejor canción “tendencia”: ‘Body’ de Megan Thee Stallion

Mejor Videoclip: ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X

Mejor Artista Pop Masculino: Ed Sheeran

Mejor Artista Pop Femenina: Taylor Swift

Mejor Dúo o Grupo Pop: BTS

Mejor Álbum Pop: ‘Evermore’ de Taylor Swift

Mejor Canción Pop: ‘Butter’ de BTS

Mejor Artista Country Masculino: Luke Bryan

Mejor Artista Country Femenina: Carrie Underwood

Mejor Dúo o Grupo Country: Dan + Shay

Mejor Álbum Country: ‘Goldmine’ de Gabby Barrett

Mejor Canción Country: ‘The Good Ones’ de Gabby Barrett

Mejor Artista Hip-Hop Masculino: Drake

Mejor Artista Hip-Hop Femenina: Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Hip-Hop: ‘Good News’ de Megan Thee Stallion

Mejor Canción Hip-Hop: ‘Up’ de Cardi B

Mejor Artista R&B Masculino: The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina: Doja Cat

Mejor Álbum R&B: ‘Planet Her’ de Doja Cat

Mejor Canción R&B: ‘Leave The Door Open’ de Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak)

Mejor Artista Latino Masculino: Bad Bunny

Mejor Artista Latina Femenina: Becky G

Mejor Dúo o Grupo Latino: Banda MS de Sergio Lizárraga

Mejor Álbum Latino: ‘El Último Tour del Mundo’ de Bad Bunny

Mejor Canción Latina: ‘Telepatía’ de Kali Uchis

Mejor Artista Rock: Machine Gun Kelly

Mejor Artista “Inspiración”: Carrie Underwood

Mejor Artista Góspel: Kanye West

Mejor Artista Dance/Electrónico: Marshmello

¿Quién se presentó en los AMAs 2021?

La presentación de BTS y Coldplay fue una de las más esperadas de la noche.

La edición 2021 de los American Music Awards contó con la presentación músical de BTS, Coldplay, Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Diplo, Måneskin, Bad Bunny, Tainy, Julieta Venegas y Jennifer López, esta última aprovechó la ocasión para debutar ‘On My Way’, un nuevo tema para la película 'Marry Me' que protagoniza junto a Maluma.

