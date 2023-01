Lisa Loring, la primera Merlina, muere a los 64 años de edad

La hoy fallecida actriz será recordada por darle vida a la hija de los Addams en 1964.

Lisa Loring, conocida en el mundo del entretenimiento estadounidense por haber dado vida a Merlina Addams en la serie ‘Los Locos Addams’ de 1964, falleció el sábado 28 de enero a la edad de 64 años. Así lo confirmó Laurie Jacobson, una amiga de la actriz en un emotivo comunicado que compartió vía Facebook.

“Ella está incrustada en el tapiz de la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams… El legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme”, escribió Laurie Jacobson, quien reveló que ella fue desconectada del soporte vital después de haber estado hospitalizada durante los últimos 4 días tras ser víctima de un derrame cerebral derivado de su adicción al tabaco y problemas con la presión arterial.

La muerte de la actriz tomó por sorpresa a los fans de la farándula americana.

Por su parte, Vanessa Foumberg, hija de la actriz, confirmó a la revista Variety que ella murió en paz y sosteniendo las manos de sus dos hijas. La noticia ha tomado por sorpresa a los miembros de la farándula estadounidense, quienes le han dado sus condolencias a la familia vía redes sociales.

La trayectoria de Lisa Loring

Lisa Loring tuvo una destacada carrera dentro del cine estadounidense.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lisa Loring inició su carrera televisiva en 1964 al dar vida a Merlina Addams en la serie de comedia ‘Los Locos Addams’. De esta manera, ella se convertía en la primera actriz en dar vida a la primogénita de Homero y Morticia Addams.

También es conocida por haber participado en la telenovela ‘As The World Turns’. Entre su filmografía destacan títulos como ‘Laying Down the Law’, ‘Iced’, ‘Savage Harbor’, ‘Blood Frenzy’, ‘Halloween with the New Addams Family’ y ‘The Pruitts of Southampton’. En los últimos años fue considerada una inspiración para las actrices que dieron vida a Merlina.

¿Dónde ver 'Los Locos Addams' de 1964?

Fue la primera adaptación de los personajes de The Addams Family en incluir su famosa melodía característica.

‘Los Locos Addams’ es una comedia televisiva de humor negro y terror dirigida a un público adolescente y adulto que se estrenó en septiembre de 1964 y duro dos años al aire. Los 64 episodios divididos en dos temporadas no están disponibles en ninguna plataforma de streaming pero se puede disfrutar a través de portales ilegales.

Fotografías: Redes Sociales