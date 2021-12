Lisa Gentile acusa a Chris Noth de agresión sexual

Ya es la quinta mujer que lo acusa de agresión sexual

Una quinta mujer se sumó a las acusaciones por agresión sexual en contra de Chris Noth, esta vez se trata de la cantante Lisa Gentile quién afirmó que durante una conferencia fue "victimizada sexualmente" por el actor.

En compañía de su abogada, Gloria Allred, la cantautora aseguró que el actor de "Sex and the city" la besó y le tocó los pechos sin su consentimiento y con el uso de la fuerza.

En este mismo sentido, previamente te informamos en La Verdad Noticias que un miembro del elenco de la exitosa serie ya había visto un "comportamiento tóxico" del protagonista dentro de las grabaciones en el set, relacionado con las denuncias en su contra.

Gentile acusa de agresión sexual a Noth

En las declaraciones de Gentile explicó que conoció al Noth en 1998 y que el día del presunto ataque ella intentó detenerlo, " Estaba tratando de que se detuviera", a lo que agregó que un día después Chris le llamó y le dijo que si "Alguna vez le contaba a un alma sobre lo que pasó", él, "arruinaría" su carrera.

Por su parte la abogada Allred le pidió a los actores de "Sex and the city" que expresen su apoyo público a la Ley de Sobrevivientes Adultos, propuesta de ley del estado de Nueva York que permitiría a las víctimas de agresión sexual presentar cargos después de la aprobación del estatus de limitaciones.

"Lisa y yo apreciamos sus palabras de apoyo, y ahora instamos a Sarah, Cynthia y Kristin que actúen y se pronuncien en apoyo de la Ley de Sobrevivientes Adultos. Su respaldo a esta ley será importante", finalizó.

Hasta el momento y desde el inicio de las acusaciones en su contra, el actor Chris Noth no ha hecho ninguna declaración o comentario en sus cuentas de redes sociales, incluyendo su cuenta de Instagram en donde solía ser más activo.

¿Quién es Chris Noth?

Christopher David Noth, mejor conocido como Chris Noth es una actor estadounidense conocido por haber interpretado a Mike Logan en La Ley y el Orden, Peter Florrick en The Good Wife y Mr. Big en Sex and The City papel por el cual más se le recuerda en la actualidad.

Precisamente entre sus planes laborales estaba ya previsto que participara la serie "The Equalizer" pero se canceló su participación luego de ser acusado por agresión sexual hasta el momento por cinco mujeres.

